Argentinienii au început cu ironiile: ”Ținem un minut de reculegere pentru Franța”

Astfel, au respectat „un minut de reculegere pentru Franţa care a murit”, au scandat ei într-un cântec binecunoscut în tribune argentiniene.

Aceştia au sărbătorit pe cinste înfrângerea echipei „Les Bleus” în semifinală împotriva Spaniei (2-0) în cadrul unui imens miting organizat la Atlanta, în ajunul semifinalei lor împotriva Spaniei, miercuri (ora 22:00).

Nu va avea loc o revanşă între Franţa şi Argentina în finala Cupei Mondiale. Iar acest lucru nu deranjează prea mult suporterii echipei Albiceleste.

🚨 "UN MINUTO DE SILENCIO, PARA FRANCIA QUE ESTÁ MUERTO" Hinchas argentinos 🇦🇷 celebraron la eliminación de Francia 🇫🇷 de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/GkN1nIuStS

Apoi au continuat cu refrenele împotriva Angliei, desfăşurând bannere cu referire la Insulele Falkland, care vor fi interzise în stadion.

Presa argentiniană, mai puţin indulgentă, a constatat, la rândul ei, superioritatea foarte clară a Spaniei faţă de Franţa.

Ziarul „Olé” a publicat astfel o analiză usturătoare cu privire la înfrângerea Franţei. „O adevărată înfrângere zdrobitoare”, scrie jurnalistul Diego Macias. „Pe alocuri, a fost o adevărată lecţie de umilinţă. Unde a dispărut Franţa de neoprit care visa la o nouă finală? Unde sunt şuturile cu stângul ale lui Dembélé? Unde au dispărut jocul lui Olise şi al lui Koundé? Şi golurile lui Mbappé? Spania a exploatat toate aceste slăbiciuni mentale şi tehnice graţie unei formule mai vechi decât fotbalul însuşi: posesia mingii”.

El a continuat într-un stil concis: „Cupa Mondială are deja primul său finalist, iar spaniolii merită aplauze pentru că i-au făcut de râs pe favoriţi”. După ce l-a criticat pe Ousmane Dembélé, aflat „la zece mii de kilometri distanţă de Balonul de Aur”, pe Kylian Mbappé, „deconectat de restul echipei”, şi l-a lăudat pe Adrien Rabiot, „singurul jucător demn de această echipă franceză”, ziarul a ajuns la concluzia că „Spania a jucat ca într-o finală, aşa cum se cuvine”. „Franţa s-a pierdut între cuvinte şi fapte”, a adăugat acesta.