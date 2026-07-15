Argentinienii au început cu ironiile: ”Ținem un minut de reculegere pentru Franța”
Suporterii argentinieni prezenţi în Statele Unite au marcat eliminarea Franţei în semifinalele Cupei Mondiale împotriva Spaniei (0-2) printr-un minut de reculegere, scrie news.ro.
Nu va avea loc o revanşă între Franţa şi Argentina în finala Cupei Mondiale. Iar acest lucru nu deranjează prea mult suporterii echipei Albiceleste.
Aceştia au sărbătorit pe cinste înfrângerea echipei „Les Bleus” în semifinală împotriva Spaniei (2-0) în cadrul unui imens miting organizat la Atlanta, în ajunul semifinalei lor împotriva Spaniei, miercuri (ora 22:00).
Astfel, au respectat „un minut de reculegere pentru Franţa care a murit”, au scandat ei într-un cântec binecunoscut în tribune argentiniene.
Apoi au continuat cu refrenele împotriva Angliei, desfăşurând bannere cu referire la Insulele Falkland, care vor fi interzise în stadion.
Presa argentiniană, mai puţin indulgentă, a constatat, la rândul ei, superioritatea foarte clară a Spaniei faţă de Franţa.
Ziarul „Olé” a publicat astfel o analiză usturătoare cu privire la înfrângerea Franţei. „O adevărată înfrângere zdrobitoare”, scrie jurnalistul Diego Macias. „Pe alocuri, a fost o adevărată lecţie de umilinţă. Unde a dispărut Franţa de neoprit care visa la o nouă finală? Unde sunt şuturile cu stângul ale lui Dembélé? Unde au dispărut jocul lui Olise şi al lui Koundé? Şi golurile lui Mbappé? Spania a exploatat toate aceste slăbiciuni mentale şi tehnice graţie unei formule mai vechi decât fotbalul însuşi: posesia mingii”.
El a continuat într-un stil concis: „Cupa Mondială are deja primul său finalist, iar spaniolii merită aplauze pentru că i-au făcut de râs pe favoriţi”. După ce l-a criticat pe Ousmane Dembélé, aflat „la zece mii de kilometri distanţă de Balonul de Aur”, pe Kylian Mbappé, „deconectat de restul echipei”, şi l-a lăudat pe Adrien Rabiot, „singurul jucător demn de această echipă franceză”, ziarul a ajuns la concluzia că „Spania a jucat ca într-o finală, aşa cum se cuvine”. „Franţa s-a pierdut între cuvinte şi fapte”, a adăugat acesta.