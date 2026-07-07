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Selecționerul Egiptului, Hossam Hassan, a afirmat că naționala sa a fost total nedreptățită în confruntarea împotriva Argentinei.

Hossam Hassan: „Nu voi mai urmări niciun meci din acest turneu”

Hassan a decis, în semn de protest, să nu se mai uite la niciun meci de la turneul final organizat în SUA, Canada și Mexic.

„De ce nu există corectitudine în sport? În fotbal? Nu vreau să încerc să mă exprim frumos aici, cu cuvinte frumoase. Am fost tratați total nedrept astăzi. Am suferit o nedreptate.

Nu voi mai urmări niciun meci din acest turneu. Este modul meu personal de a vorbi și de a protesta”, a declarat Hossam Hassan, potrivit Sport Bible.

Argentina s-a calificat în sferturile CM 2026 în dauna Egiptului, scor 3-2, după ce a fost condusă, 0-2.

Partida a fost marcată de două momente controversate. În minutul 58, când conduceau cu 1-0, egiptenii au avut un gol anulat al lui Mostafa Ziko, după consultarea VAR, pentru un fault anterior.

De asemenea, la golul lui Enzo Fernandez, din minutul 90+2, Mo Salah și coechipierii săi au cerut intervenția VAR.

Ahmad Yousef: „Asta e ceea ce i-a deranjat cu adevărat pe oameni”

După meci, analistul egiptean Ahmad Yousef a acuzat faptul că țara sa a avut un gol valabil anulat eronat. Yousef a transmis că africanii sunt contrariați de un standard dublu aplicat în favoarea Argentinei.

„Dezamăgire imensă în Egipt. Există atât de multă inconsecvență în acest moment cu VAR-ul și deciziile luate, precum și cu cât de mult te gândești să iei o decizie.

Arbitrul a luat decizia greșită anulând al doilea gol al Egiptului.

A trecut o distanță atât de lungă, iar faultul a fost atât de mic, încât înțeleg perfect de ce stafful tehnic și echipa egipteană sunt atât de dezamăgiți.

Dacă ar fi fost Lionel Messi sau altcineva în tricoul Argentinei, întrebarea este dacă ar fi existat aceeași consecvență, asta e ceea ce i-a deranjat cu adevărat pe oameni”, a susținut Ahmad Yousef, analist egiptean, conform BBC.

Caseta meciului