Gaziantep a trimis oferta oficială pentru fotbalistul din Superliga: ”Dacă prețul e rezonabil, vor accelera tratativele!”

Gaziantep a trimis oferta oficială pentru fotbalistul din Superliga: ”Dacă prețul e rezonabil, vor accelera tratativele!” Superliga
SPORT.RO
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Gaziantep a făcut prima mutare pentru transferul fotbalistului român.

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Cristi ManeaGaziantepMirel RadoiofertaRapid
Din articol

Cristi Manea, fundașul lateral al lui Rapid, este fotbalistul dorit de Mirel Rădoi la echipa preluată la finalul sezonului trecut.

Gaziantep a trimis oferta pentru Cristi Manea

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Conform GaziantepPusula, Gaziantep a trimis o primă ofertă oficială la Rapid pentru transferul lui Cristi Manea. Turcii susțin că oficialii lui Gaziantep vor acționa acum în funcție de răspunsul venit dinspre Rapid.

Concret, dacă suma solicitată de giuleșteni va fi una considerată ”corectă” de către bașkanii de la Gaziantep, atunci turcii vor accelera demersul de a-l transfera pe Cristi Manea. În caz contrar, cel mai probabil, turcii vor încerca să ajungă la un acord cu Rapid. 

Sursa citată a menționat faptul că cel care a insistat pentru transferul lui Cristi Manea la Gaziantep a fost chiar Mirel Rădoi.

  • 1,3 milioane de euro este cota de piață a lui Cristi Manea, conform Transfermarkt.
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