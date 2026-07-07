După ce a fost condusă cu 0-2, Argentina lui Messi s-a impus cu 3-2, iar multipul câștigător al Balonului de Aur și-a pus din nou magia în practică și a contribuit cu gol și pasă decisivă.

În prelungirile partidei, Enzo Fernandez a ieșit la rampă și a înscris cu capul, în urma unui contraatac, aducând victoria sud-americanilor și calificarea în faza următoare a competiției.

Chiar dacă s-a calificat dramatic și este deținătoarea titlului mondial, Argentina NU este favorita caselor de pariuri pentru câștigarea marelui trofeu înaintea sferturilor.

Franța pleacă din ”pole-position”, iar podiumul este completat de Spania. Anglia se numără și ea printre favorite.

Cotele pentru câștigarea Campionatului Mondial:

Franța - 2.80

Argentina - 4.35

Spania - 4.65

Anglia - 6.70

Norvegia - 18.5

Belgia - 27

Columbia - 32

Maroc - 32

Elveția - 32

Elveția și Columbia vor juca în meciul direct, ultimul din faza optimilor. Învingătoarea va juca în sferturi împotriva campioanei mondiale Argentina.

Messi a doborât încă un record

Reușita cu Egipt a reprezentat pentru Messi al optulea gol la acest turneu final. Legendarul fotbalist a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a marcat în șase partide consecutive la Cupa Mondială, în fazele eliminatorii.

Până în acest moment, Messi era la egalitate cu Leonidas (1958-1962), Gyorgy Sarosi (1934-38) și Vava (1958-62), care au marcat în cinci meciuri consecutive în fazele eliminatorii la Mondial.