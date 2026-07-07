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Rodri este dispus să plece de la Manchester City, club la care evoluează din vara anului 2019.

Poziția lui Real Madrid în privința lui Rodri

Real Madrid nu consideră însă, strict în momentul de față, că are nevoie de închizătorul spaniol pentru a-și întări lotul, după cum susține jurnalistul Miguel Serrano, citat de Transfer News Live.

Poziția conducerii „Los Blancos” față de câștigătorul Balonului de Aur din 2024 nu este însă una definitivă.

Lucrurile se pot schimba într-o manieră asemănătoare cu ce s-a întâmplat în cazul lui Bernardo Silva, potrivit sursei menționate anterior.

Profilul ideal pentru madrileni, teoretic

Rodri ar putea fi fotbalistul ideal pentru mijlocul terenului la Real Madrid. Echipa de pe Santiago Bernabeu a suferit în ultimii ani la construcție, după ce treptat a pierdut fotbaliști precum Casemiro, Toni Kroos sau Luka Modric.

Cota de piață a mijlocașului spaniol rămâne în continuare una impresionantă: 50 de milioane de euro pe Transfermarkt. Vârful său atins în iulie 2024 a fost de 130 de milioane de euro.