Articol scris de Matei Barbu

Clubul londonez l-a identificat pe Pep Chavarría, coleg cu românul Andrei Rațiu la Rayo Vallecano, drept o țintă surpriză pentru a-l înlocui pe Marc Cucurella.

La începutul lunii, Cucurella și-a încheiat perioada de patru ani la Chelsea pentru a-și asigura un transfer de senzație la Real Madrid. Plecarea internaționalui spaniol a impactat grav Chelsea iar echipa își caută un înlocuitor pe postul de fundaș stânga.

Pep Chavarría este principala ținta a echipei lui Xabi Alonso

Clubul londonez are ochii îndreptați spre campionatul spaniol, unde jucătorul în vârstă de 28 de ani este principala țintă pentru postul de fundaș stânga.

Clauza de eliberare a spaniolului este de 25.000.000 de euro, potrivit Estadio Sportivo, dar alte surse susțin că ar fi de 50.000.000 de euro.

Marca a precizat că există mai multe oferte pentru Chavarría, menționând doar Bayer Leverkusen ca fiind unul dintre cluburile interesate pentru serviciile fundașului.

Cariera fundașului la Rayo Vallecano

În sezonul 2024–25 a devenit unul dintre cei mai constanți jucători ai lui Rayo, ceea ce i-a adus prelungirea contractului până în 2030. A fost remarcat pentru numărul mare de dueluri câștigate și pentru aportul ofensiv.

Pep Chavarría a strâns 3,519 minute în toate competițiile în sezonul acesta. Fundașul a reușit să marcheze 1 gol alături de 3 pase decisive pentru clubul spaniol.

Cota sa de piață este de 10.000.000 de euro, conform Transfermarkt.