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ACUM: Argentina - Egipt 0-2! Penalty ratat și bară din lovitură liberă pentru Messi. Campioana en-titre, salvată de VAR

Lionel Messi a devenit primul fotbalist din istoria Campionatelor Mondiale care ratează două penalty-uri într-o singură ediție de Mondial, potrivit statisticienilor de la OptaJoe. Statistica nu cuprinde și loviturile de departajare.

Lionel Messi, contraperformanță în Argentina - Egipt

În minutul 21 al meciului Argentina - Egipt, portarul Mostafa Shobeir i-a ghicit colțul căpitanului „pumelor” și i-a oprit astfel execuția din drumul către golul egalizator pentru 1-1.

Lionel Messi a ratat un penalty și în partida Argentina - Austria 2-0, din faza grupelor, când a trimis pe lângă poartă la scorul de 0-0. El și-a revenit atunci, marcând ulterior „dubla” care a făcut diferența.

Primă repriză de uitat pentru Messi în Argentina - Egipt

La pauză, Argentina este condusă de Egipt, scor 0-1, după golul marcat de către Yasser Ibrahim în minutul 15. Confruntarea e LIVE TEXT pe Sport.ro.

Duelul a fost unul ghinionist pentru Lionel Messi în prima repriză. Argentinianul a trimis în bară, din lovitură liberă, în minutul 31, pe lângă penalty-ul ratat.

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