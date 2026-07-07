Lionel Messi a devenit primul fotbalist din istoria Campionatelor Mondiale care ratează două penalty-uri într-o singură ediție de Mondial, potrivit statisticienilor de la OptaJoe. Statistica nu cuprinde și loviturile de departajare.
Lionel Messi, contraperformanță în Argentina - Egipt
În minutul 21 al meciului Argentina - Egipt, portarul Mostafa Shobeir i-a ghicit colțul căpitanului „pumelor” și i-a oprit astfel execuția din drumul către golul egalizator pentru 1-1.
Lionel Messi a ratat un penalty și în partida Argentina - Austria 2-0, din faza grupelor, când a trimis pe lângă poartă la scorul de 0-0. El și-a revenit atunci, marcând ulterior „dubla” care a făcut diferența.
Primă repriză de uitat pentru Messi în Argentina - Egipt
La pauză, Argentina este condusă de Egipt, scor 0-1, după golul marcat de către Yasser Ibrahim în minutul 15. Confruntarea e LIVE TEXT pe Sport.ro.
Duelul a fost unul ghinionist pentru Lionel Messi în prima repriză. Argentinianul a trimis în bară, din lovitură liberă, în minutul 31, pe lângă penalty-ul ratat.
Echipele de start
- Argentina (4-4-2): E. Martinez - Molina, C. Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - De Paul, Paredes, Mac Allister, E. Fernandez - Messi, J. Alvarez
- Rezerve: Musso, Rulli, Almada, Barco, N. Gonzalez, Lo Celso, J. Lopez, L. Martinez, Medina, Montiel, Otamendi, E. Palacios, N. Paz, Senesi, G. Simeone
- Selecționer: Lionel Scaloni
- Egipt (4-4-2): Shobeir - Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez - Ashour, Attia, Lasheen, Hassan - Salah, Ziko
- Rezerve: M. Alaa, Soliman, El Shenawy, Abdelkarim, Abdelmaguid, Adel, T. Alaa, Dunga, Fathy, Marmoush, Saber, Trezeguet, Zizo
- Selecționer: Hossam Hassan