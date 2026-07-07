Federația croată de fotbal a trimis o scrisoare către FIFA pentru a denunța anularea golului său egalizator împotriva Portugaliei, în meciul din șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, câștigat de lusitani cu scorul de 2-1, relatează L'Equipe.

Federația croată de fotbal a trimis o scrisoare președintelui FIFA, Gianni Infantino, solicitând explicații cu privire la arbitrajul din meciul cu Portugalia. Un incident anume alimentează tensiunile: golul egalizator anulat, marcat de Josko Gvardiol în minutele adiționale (90+13).

Croația a trimis o scrisoare către FIFA. Care e motivul din spatele deciziei

Când fundașul lui Manchester City credea că i-a permis echipei sale să intre în prelungiri, golul a fost anulat în urma unei analize VAR. Problema a fost că Igor Matanovic atinsese ușor mingea în timpul fazei, plasându-l astfel pe Mario Pasalic, cel care i-a oferit pasa decisivă lui Gvardiol, într-o poziție de ofsaid. Deși devierea lui Matanovic a fost imperceptibilă cu ochiul liber, ''Snicko'', un senzor încorporat în minge, a detectat contactul.

A doua zi, FIFA a indicat: ''Conform datelor furnizate de tehnologia «Connected Ball» integrată în mingea Trionda... s-a demonstrat că a existat un contact din partea jucătorului cu numărul 20, Igor Matanovic''. Croații au dorit totuși să reacționeze. La cald, Luka Modric a declarat că ''nu există nicio dovadă că el atinge mingea''.

În cele din urmă luni, 6 iulie, la patru zile după înfrângere, Federația croată de fotbal (HNS) a decis să se adreseze public FIFA, exprimându-și ''profunda dezamăgire și dezacordul cu privire la meciul împotriva Portugaliei, nu din cauza deciziilor de arbitraj în sine... ci din cauza procesului care a dus la acele decizii''.

Pe lângă confuzia legată de aplicarea protocolului VAR în cazul loviturii de pedeapsă acordate Portugaliei (și transformate de Cristiano Ronaldo), HNS a abordat și situația golului anulat în finalul meciului. ''În ceea ce privește golul egalizator al lui Gvardiol, sfidând atât regulile, cât și spiritul fotbalului, lui Pasalic i s-a semnalizat o poziție de ofsaid din cauza unei intervenții inexistente a lui Matanovic, deși senzorul a indicat contrariul.''

Pentru croați, s-a depășit o limită în ceea ce privește detectarea acestei micromișcări la nivelul firului de păr: ''Considerăm că este vorba de un abuz de tehnologie''. Sistemul ținuse deja prima pagină a știrilor în timpul meciului dintre Suedia și Tunisia (5-1), când al patrulea gol al suedezilor, marcat de Mattias Svanberg (minutul 84), a fost validat în urma utilizării acestei tehnologii. La EURO 2024, și belgianului Romelu Lukaku i-a fost anulat un gol după intervenția ''Snicko''.

Agerpres