Anunţul vine după ce înfrângerea cu 2-1 suferită de Brazilia în faţa Norvegiei, duminică, în optimile de finală, a prelungit aşteptarea brazilienilor pentru un al şaselea titlu la cel puţin 28 de ani.

Erling Haaland a marcat de două ori pe stadionul din New York/New Jersey, eliminând Brazilia din competiţie, ceea ce a declanşat o analiză acerbă a performanţei echipei, a deciziilor lui Ancelotti şi a direcţiei în care se îndreaptă fotbalul brazilian.

Carlo Ancelotti rămâne selecționerul Braziliei!

Pentru o ţară în care dezamăgirile fotbalistice se măsoară în cicluri de patru ani, acuzaţiile nu au întârziat să apară.

O mare parte din acestea l-au vizat pe Ancelotti, care a avut la dispoziţie doar un an pentru a remodela o echipă care trecuse prin trei antrenori interimari, în timp ce Federaţia Braziliană de Fotbal aştepta ca acesta să părăsească Real Madrid.

Însă Caetano a declarat pentru Reuters că italianul în vârstă de 67 de ani, care şi-a prelungit contractul în luna mai până la Cupa Mondială din 2030, nu va fi dat afară după o singură furtună.

„El este antrenorul nostru şi va rămâne aşa pe tot parcursul acestui ciclu”, a spus Caetano, citat de News.ro.

„Unul dintre principalele motive pentru care am eşuat la această Cupă Mondială a fost lipsa unei conduceri adecvate şi stabile pe termen lung, care să fi pregătit echipa noastră naţională aşa cum se cuvine pentru o Cupă Mondială, iar noi nu putem repeta aceeaşi greşeală.”

Deciziile lui Ancelotti au oferit însă mult material pentru analiza de după meci.

El a fost criticat pentru că i-a permis mijlocaşului Bruno Guimaraes să execute un penalti devreme, pe care acesta l-a ratat, şi pentru că i-a lăsat pe teren până la final pe cei doi jucători de 34 de ani, Casemiro şi Danilo, într-un meci în care Brazilia părea obosită şi lipsită de idei.

Nici introducerea atacantului Neymar la jumătatea reprizei a doua nu a schimbat prea mult soarta meciului, cu excepţia faptului că acesta a transformat un penalti în prelungiri, reducând diferenţa de scor.

O Globo a criticat aspru schimbul de replici dintre Neymar şi portarul Norvegiei după lovitura de la 11 metri.

Brazilienii îl fac praf pe Neymar: ”Un om incapabil să se detașeze de propria imagine”

"Scena în care Neymar se certa cu portarul după lovitura de la 11 metri – când scorul era deja la un nivel la care, chiar dacă Brazilia ar fi marcat, ar fi fost eliminată din Cupa Mondială – pare să dezvăluie un om incapabil să se detaşeze de propria imagine”, a scris ziarul.

„Există oameni care simt nevoia să fie protagoniştii victoriei. Se pare că Neymar simte nevoia să fie protagonistul eşecului, de asemenea.”

Prezentatorul SporTV, Andre Rizek, a oferit un diagnostic şi mai sumbru.

„Fotbalul brazilian a atins fundul prăpastiei”, a spus el. „Brazilia s-a obişnuit să piardă. Am pierdut în faţa Senegalului, Japoniei, Marocului, Columbiei... Am fost zdrobiţi de Argentina de două ori. Este oficial: trăim cel mai grav moment din istoria fotbalului brazilian.”

Ziarul „Folha de São Paulo” a scris: „Schimbările lui Ancelotti nu reuşesc să trezească o echipă lentă şi letargică” şi a menţionat că, potrivit Opta, procentul de 35% de posesie al Braziliei împotriva Norvegiei a fost cel mai scăzut dintr-un meci de Cupă Mondială de când au început înregistrările, în 1966.

Pentru Brazilia, întrebarea este acum dacă această înfrângere va deveni o altă cicatrice sau începutul unei renaşteri majore.