Scandinavii au obținut o calificare istorică în sferturile de finală datorită „dublei” reușite de Erling Haaland, în timp ce golul Braziliei a fost marcat de Neymar, din penalty, în prelungiri.

Brazilienii au găsit vinovatul după eliminarea de la Cupa Mondială: „Un eșec total”

Presa braziliană consideră că principalul responsabil pentru eliminare este Carlo Ancelotti. Publicația O Globo a scris că „eșecul va rămâne în istorie mai degrabă pentru prestația slabă a Braziliei decât pentru jocul excelent al Norvegiei”.

La rândul său, O Estado de São Paulo a notat că „cel mai bine plătit selecționer de la Cupa Mondială a picat primul examen important la cârma Braziliei”, în timp ce UOL a descris prestația tehnicianului italian drept „catastrofală”.

În vârstă de 67 de ani, Carlo Ancelotti a preluat „Selecao” pe 26.05.2025 și a semnat un contract pe cinci ani, care expiră la sfârșitul lunii iulie 2030. Până la momentul redactării acestui articol, italianul a stat pe banca Braziliei de 17 ori, cu o medie de 1,94 puncte pe meci obținute, potrivit Transfermarkt.

Reggiana, Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Munchen, Napoli și Everton sunt echipele pe care le-a mai antrenat „Don Carlo” în cariera sa de tehnician, începută acum mai bine de 30 de ani.