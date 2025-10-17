România, în topul naționalelor lumii care nu s-au mai calificat la Cupa Mondială. Doar patru țări așteaptă de mai mulți ani

Rom&acirc;nia, &icirc;n topul naționalelor lumii care nu s-au mai calificat la Cupa Mondială. Doar patru țări așteaptă de mai mulți ani CM 2026
România așteaptă de aproape trei decenii calificarea la o Cupă Mondială. 

Tricolorii lui Mircea Lucescu mai au două meciuri de disputat în preliminariile Cupei Mondiale. Primul duel va fi cu Bosnia și Herțegovina (la 15 noiembrie, în deplasare), urmat de cel cu San Marino (la 18 noiembrie, acasă).

Rezultatele bune din această toamnă, în Nations League, le asigură românilor un loc în barajul pentru Cupa Mondială 2026, cu avantajul de a se afla într-o urnă favorabilă.

România așteaptă din 1998 o altă Cupă Mondială. Doar patru țări stă mai rău ca noi

România a fost ultima dată la Cupa Mondială în 1998, când turneul final a avut loc în Franța, și este printre selecționatele lumii care așteaptă cel mai mult până la următoarea prezență. Ca o coincidență, Austria, adversara noastră din preliminariile CM, nu a mai fost nici ea din 1998 la un Mondial!

Așadar, s-au împlinit 27 de ani de când tricolorii nu au mai mers la Cupa Mondială, iar România este pe locul 5 într-o ierarhie a naționalelor care s-au calificat cel puțin o singură dată la un astfel de turneu final și așteaptă pentru următoarea prezență.

De mai mulți ani așteaptă să acceadă la Cupa Mondială doar Bolivia (ultima prezență fiind în 1994), Irlanda de Nord (ultima prezență în 1986), Ungaria (ultima prezență în 1986) și El Salvador (ultima prezență în 1982).

Naționala României poate termina pe locul 2 în Grupa H a preliminariilor CM

În acest moment, Austria este liderul Grupei H, cu 15 puncte, urmată de Bosnia, cu 13 puncte, și România cu 10 puncte. Pentru tricolori, urmează meciul direct cu Bosnia, iar apoi meciul cu San Marino, ceea ce înseamnă că naționala este ”la mâna ei”.

Football Meets Data a calculat șansele echipelor de a se califica direct la Cupa Mondială dar și echipele probabile să ajungă la baraj ca ocupante ale locurilor doi din grupe sau prin Nations League.

Interesant este că statisticienii sunt de părere că România va ajunge la baraj din postura ocupantei de loc doi și nu prin intermediul Nations League.

