România, în topul naționalelor lumii care nu s-au mai calificat la Cupa Mondială. Doar patru țări așteaptă de mai mulți ani

Tricolorii lui Mircea Lucescu mai au două meciuri de disputat în preliminariile Cupei Mondiale. Primul duel va fi cu Bosnia și Herțegovina (la 15 noiembrie, în deplasare), urmat de cel cu San Marino (la 18 noiembrie, acasă).

Rezultatele bune din această toamnă, în Nations League, le asigură românilor un loc în barajul pentru Cupa Mondială 2026, cu avantajul de a se afla într-o urnă favorabilă.

România așteaptă din 1998 o altă Cupă Mondială. Doar patru țări stă mai rău ca noi

România a fost ultima dată la Cupa Mondială în 1998, când turneul final a avut loc în Franța, și este printre selecționatele lumii care așteaptă cel mai mult până la următoarea prezență. Ca o coincidență, Austria, adversara noastră din preliminariile CM, nu a mai fost nici ea din 1998 la un Mondial!

Așadar, s-au împlinit 27 de ani de când tricolorii nu au mai mers la Cupa Mondială, iar România este pe locul 5 într-o ierarhie a naționalelor care s-au calificat cel puțin o singură dată la un astfel de turneu final și așteaptă pentru următoarea prezență.

