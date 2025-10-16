Cele două echipe își dau întâlnire în main event-ul din etapa cu numărul 13 a Superligii României. Meciul va avea loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Ionuț Lupescu laudă o echipă din Superliga: ”Se va bate la titlu”



Ionuț Lupescu, fost mare internațional român, a vorbit despre Dinamo și Rapid înainte de derby-ul etapei #13. Despre ”câini”, Lupescu a sugerat că elevii lui Zeljko Kopic s-au mobilizat extrem de bine înaintea confruntărilor de o asemenea anvergură.



Cât despre giuleșteni, fostul internațional a ținut să puncteze că, în cazul în care Costel Gâlcă este lăsat să-și facă planurile în ”Grant”, atunci Rapidul are mari șanse la titlu în actuala stagiune.



”O să fie un meci foarte interesant, după această perioadă de pauză. Să vedem câți jucători sunt sănătoși. Rapidul este o echipă foarte solidă și am zis că se vor bate la titlu dacă vor avea liniște și-l vor lăsa pe Costel.



Dinamo, eu cred că noi am făcut un pas înainte pentru a ne bate la play-off și la primele trei locuri. Am pierdut câteva puncte aiurea, dar în derby-uri s-au mobilizat și au jucat foarte bine”, a spus Ionuț Lupescu, potrivit digisport.



EXCLUSIV Musi a primit rezultatul! Ultimele vești înainte de Dinamo - Rapid



Titularizat de Costin Curelea în meciul de la Cluj-Napoca dintre România U21 și Cipru U21 (2-0), Alexandru Musi a fost victima unei intrări violente a lui David Djiama, în minutul 28. Dinamovistul a acuzat dureri puternice la glezna piciorul stâng, nu a putut continua și a fost surprins ulterior în cârje la marginea terenului.



Musi a efectuat un RMN miercuri după-amiază, iar rezultatul este îmbucurător. Din informațiile PRO TV, nu este vorba de vreo problemă gravă, iar dinamovistul poate călca fără probleme.



Totuși, prezența lui Musi în derby rămâne incertă. Staff-ul lui Dinamo va aștepta să vadă cum se simte jucătorul în aceste zile și dacă va putea să apară pe teren la duelul de duminică împotriva celor de la Rapid.

