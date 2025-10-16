După șapte etape desfășurate în primul eșalon al Angliei, Arsenal se situează pe prima poziție cu 16 puncte. Cinci victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere au bifat ”tunarii” până acum.



Pe locul secund se află Liverpool cu 15 puncte, în timp ce podiumul este completat de Tottenham cu 14 puncte, care se află la egalitate cu locul patru, Bournemouth, și la două lungimi de locul cinci, Manchester City.



Denis Drăguș, categoric: ”Ea sper să câștige campionatul”



Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Denis Drăguș a dezvăluit că își dorește ca Arsenal să câștige eșalonul de elită al Angliei.



De asemenea, internaționalul român a ținut să puncteze și că fotbalistul său preferat joacă însă la Manchester City și este Jeremy Doku.



”Sper ca Arsenal să câștige anul ăsta, ei sunt mereu acolo, aproape. Sper să reușească să câștige ceva în acest sezon.



Îmi place enorm de Doku. Am și jucat când era la Anderlecht, era foarte tânăr, eu eram la Standard. Ne-am întâlnit și la EURO când am jucat contra Belgiei și mi se pare că are ceva special”, a spus Denis Drăguș.



Cum arată clasamentul Premier League

