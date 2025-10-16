Când a venit vorba despre Juri Cisotti, italianul transferat în urmă cu aproape un an de la Oțelul Galați, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis că Gigi Becali îi va propune mai mult ca sigur prelungirea contractului.

Mihai Stoica: ”I se va propune prelungirea lui Juri Cisotti!”

FCSB a plătit 200.000 de euro pentru Juri Cisotti în momentul în care l-a transferat de la Oțelul. Italianul nu l-a dezamăgit pe Gigi Becali, iar în ultimul an a devenit un jucător de bază pentru campioana României, mai ales în perioada în care Darius Olaru a fost accidentat.

”I se va propune prelungire! Clar! Sunt sigur. Mai are, dar i se va propune. Gigi (n.r. Becali) niciodată nu lasă jucătorii importanţi în ultimul an de contract, chiar sunt jucători care mai au trei ani şi zice că nu riscă. La noi toţi jucătorii importanţi au aşa, patru-cinci ani”, a povestit Mihai Stoica la Prima Sport.