Ardelenii au fost eliminați din Europa după ce au pierdut turul cu Hacken din play-off-ul Conference League cu 2-7, partidă la finalul căreia Dan Petrescu a demisionat, iar în locul său a fost numit Andrea Mandorlini.

CFR Cluj ar putea fi interzisă în cupele europene din cauza datoriilor

A urmat apoi un parcus dezastruos în campionat, care i-a adus pe ardeleni pe locul 12 în clasament după 11 etape.

Apoi Cristi Balaj a demisionat, iar Ioan Varga este nevoit acum să caute un nou președinte. Totuși, problema care apasă cel mai tare în momentul de față ar fi legată de latura financiară.

Clubul are datori către jucători și către alte cluburi și este monitorizat de UEFA. Conform Iamsport, ardelenii ar fi trebuit să plătească datoriile până la data de 15 octombrie, lucru care nu s-a întâmplat, motiv pentru care s-ar putea alege cu o excludere din competițiile europene în urrmătorul sezon, asta în condițiile în care CFR va reuși sportiv să se califice în cupele europene.

Nu este pentru prima dată când ardelenii se confruntă cu astfel de situații. În urmă cu doi ani, clubul CFR Cluj a depășit termenul limită dat de UEFA și a fost amendat cu 250.000 de euro.

