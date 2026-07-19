Rabiot a explodat după nebunia din finala mică: „Unele comportamente au fost inadmisibile”

„Am început destul de ruşinos această primă repriză (pierdută cu 0-4). Am observat comportamente ale unor jucători pe care nu le-am mai văzut până acum. Este puţin dezamăgitor, pentru că era ultimul meci în care puteam să ne prezentăm bine în această competiţie”, a declarat Rabiot la microfonul BeIN Sports.

„Există multă dezamăgire după meciul pierdut împotriva Spaniei, dar trebuia să ne străduim până la capăt şi nu ne putem mulţumi să facem lucrurile la întâmplare”, a mai spus mijlocaşul de la AC Milan, cunoscut pentru francheţea sa. „Am discutat la pauză, ne-am spus că avem nevoie de puţină mândrie, iar în repriza a doua a fost mult mai bine, pentru că în prima repriză unele comportamente au fost inadmisibile”, a insistat el.

„Eu am greşit”, îi răspunde Deschamps lui Rabiot

„În rest, trebuie să-i punem în valoare pe antrenor, pe Guy (Stéphan), pe Franck (Rabiot) şi pe Cyril (Moine), care au depus un efort uriaş şi au readus această echipă în vârf împreună cu toţi jucătorii. Ne-ar fi plăcut să încheiem cu o victorie, pentru ca antrenorul să aibă o ieşire mai frumoasă, dar asta nu îi afectează imaginea pe care o are în ochii tuturor francezilor”, a declarat Rabiot.

Întrebat despre declaraţiile jucătorului în cadrul conferinţei de presă, Deschamps, care a condus ultimul său meci la cârma echipei naţionale a Franţei după 14 ani la conducerea „Les Bleus”, a refuzat să alimenteze conflictul.

„Eu am greşit”, a afirmat el, refuzând să stigmatizeze pe un jucător anume, el care a efectuat patru schimbări la pauză, dar ar fi „putut face opt”. „Ar fi trebuit să iau decizii încă de la începutul meciului şi poate că lucrurile ar fi mers mai bine după aceea”, a continuat Deschamps.

„Fiecare este judecat în funcţie de performanţele sale, dar să judec jucătorii, caracterele şi personalităţile diferite... Nu am făcut-o niciodată în faţa dumneavoastră şi nu voi începe să o fac acum.” „Evident (în acest meci), există anumiţi jucători care ar fi putut juca mai bine”, a recunoscut el. „Le doresc tot ce e mai bun tuturor.”, scrie News.ro.