N'Golo Kante (35 de ani), mijlocaș defensiv cu 69 de selecții și două goluri pentru naționala Franței, și-a criticat coechipierii după înfrângerea contra Spaniei (0-2) ce a dus la eliminarea din semifinalele CM 2026.

N'Golo Kante, discurs ferm despre naționala Franței

Kante a fost rezervă neutilizată până acum la turneul final din SUA, Canada și Mexic. El a subliniat că nu l-a deranjat rezultatul cât l-a nemulțumit atitudinea conaționalilor săi.

„Sunt furios. Foarte furios! Nu pentru că am pierdut, ci din cauza modului în care am pierdut. Când am câștigat Cupa Mondială în 2018, oamenii au crezut că pare ușor. Nu a fost ușor. A fost nevoie de sacrificiu, disciplină, unitate și jucători dispuși să lupte pentru fiecare minge. Ceea ce am văzut în seara asta nu mi-a amintit de acea echipă.

M-am uitat la această formație și nu am văzut suficientă conducere. M-am uitat la tactică și nu am văzut suficiente soluții. M-am uitat la atitudine și nu am văzut suficientă dorință de a câștiga. Spania nu a învins Franța pentru că avea nume mai importante.

Kante: „Calitatea fără caracter, organizare și dorință nu va câștiga nimic”

Au învins Franța pentru că era echipa de fotbal mai bună din toate punctele de vedere. Aveau un plan, aveau încredere în el și l-au pus în aplicare. Franța părea confuză.

Îmi pare rău pentru fani, pentru că meritau mult mai mult de atât. A purta tricoul Franței nu este doar o chestiune de talent, ci o chestiune de responsabilitate. Astăzi, acea responsabilitate nu a fost pe măsura performanței.

Vor fi critici la adresa jucătorilor, vor fi critici la adresa staffului tehnic și vor fi critici la adresa abordării echipei față de joc. Este normal, pentru că așteptările sunt diferite atunci când reprezinți Franța. Această echipă are calitățile necesare pentru a concura pentru fiecare trofeu, dar calitatea fără caracter, organizare și dorință nu va câștiga nimic”, a declarat N'Golo Kante, preluat de presa internațională.

Pentru Franța urmează finala mică pentru bronzul mondial de sâmbătă, ora 00:00, unde va întâlni învinsa dintre Anglia și Argentina.