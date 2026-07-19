În locul unei reveniri în Giulești, fostul internațional de tineret a preferat un transfer în Cipru, la APOEL Nicosia, una dintre echipele cu pretenții ale campionatului.

Ciprioții ar urma să-l transfere gratis pe Rareș Ilie de la Nice, chiar dacă acesta mai avea contract cu echipa din Ligue 1. Francezii vor păstra un procent dintr-un viitor transfer al fotbalistului.

Reacția lui Daniel Pancu, după ce Rareș Ilie a ales APOEL

De această situație putea profita și Rapid. Daniel Pancu a comentat alegerea lui Rareș Ilie la conferința de presă premergătoare meciului cu Sepsi OSK, primul din noul sezon al Superligii.

”Da, a fost unul dintre copiii mei de la echipa națională. L-am avut. Mi l-am dorit foarte mult, dar financiar e foarte greu. La câți bani a cheltuit Rapidul... Am aflat și eu ușor niște lucruri.

La câți bani s-au cheltuit pentru cel mult locul 5, orice transfer făcut din partea patronului îl putem considera un mare cadou. Precum se știe, bilanțul Rapidului este pe minus”, a spus Daniel Pancu.

Pe lângă interesul arătat de Rapid, mijlocașul român a mai fost curtat și de Avellino, formație nou-promovată în Serie B.

În stagiunea precedentă, Ilie a evoluat sub formă de împrumut la Empoli, în prima ligă din Italia, unde a bifat 28 de partide, reușind să marcheze de două ori și să ofere patru pase decisive. Acesta a mai trecut anterior sub formă de împrumut pe la Maccabi Tel Aviv, Lausanne-Sport și Catanzaro.

Cum s-a mișcat Rareș Ilie după plecarea din România