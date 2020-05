Dupa ce a plecat de la PSG cu scandal, nu si-a gasit locul nici la Juventus! Campionii din Serie A incearca sa scape de el: ar putea ajunge in Premier League

Din articol Cele mai bune momente ale lui Rabiot in tricoul lui Juventus

Juventus doreste sa scape de Adrien Rabiot.

Mijlocasul in varsta de 25 de ani s-a intors in Italia, dupa ce s-a autoizolat in Franta. De asemenea, francezul a refuzat saptamana trecuta intoarcerea la Juventus ca semn de protest, deoarece clubul a hotarat sa ii micsoreze salariul.

L'Equipe a scris ca batrana doamna este hotarata sa il vanda pe Rabiot. Chiar daca a fost oferit la Chelsea, Manchester United sau Arsenal. Francezul este dornic sa se reuneasca cu fostul sau antrenor, Carlo Ancelotti, si sa mearga la Everton.

El si-a facut debutul la Paris in 2012, la doar 17 ani ani, pe vremea cand antrenorul italian era pe banca lui PSG.

Francezul a venit la Juventus vara trecuta liber de contract si are un salariu de 6,7 milioane de euro. In acest sezon a bifat 24 de aparatii in tricoul lui Juve, dar nu a reusit sa inscrie vreaun gol sau sa ofere vreo pasa decisiva.

Cele mai bune momente ale lui Rabiot in tricoul lui Juventus