Campioana Europei și-a asigurat locul în ultimul act al competiției prin golurile marcate de Mikel Oyarzabal, din penalty, în minutul 22, și Pedro Porro, în minutul 58. La finalul partidei, selecționerul Didier Deschamps a criticat dur arbitrajul, însă reacția FIFA nu a întârziat să apară.

Pierluigi Collina: „Arbitrii noștri sunt de clasă mondială”

Nemulțumit de prestația arbitrului salvadorian Ivan Barton, Didier Deschamps a lăsat să se înțeleagă că acesta nu ar fi fost pregătit pentru o semifinală de Cupă Mondială.

Șeful Comisiei de Arbitri din cadrul FIFA, legendarul Pierluigi Collina, a răspuns ferm acuzațiilor lansate de selecționerul Franței și a apărat brigada de arbitri.

„Ca răspuns la comentariile lui Didier Deschamps, care a pus la îndoială capacitatea arbitrului nostru de a conduce semifinala, răspunsul FIFA este clar: «Da, absolut». Arbitrii noștri sunt de clasă mondială”, a declarat Pierluigi Collina.

Spania merge în finală

Grație victoriei cu 2-0, reprezentativa pregătită de Luis de la Fuente s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026, unde o va întâlni pe selecționata din Argentina.