Dan Șucu vrea să dea lovitura! Negocieri avansate cu atacantul de 40 de milioane de euro

La momentul redactării acestui articol, Genoa traversează o perioadă delicată în Serie A. Echipa patronată de Dan Șucu ocupă locul 17, cu 16 puncte după 19 etape, la doar două lungimi peste zona retrogradării.
Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, Genoa a deschis negocieri cu Real Betis pentru transferul atacantului francezo-congolez Cedric Bakambu.
Vârful în vârstă de 34 de ani se află pe lista scurtă a italienilor, alături de Patrick Cutrone și M’Bala Nzola, însă experiența și palmaresul lui Bakambu îl fac o opțiune extrem de atractivă.
Bakambu, între Serie A și LaLiga
Bakambu își va decide viitorul după încheierea participării la Cupa Africii pe Națiuni. Dorința sa este să rămână în Spania sau să joace într-un campionat important din Europa, iar Genoa se încadrează în acest profil.
Pe lângă clubul italian, formații precum Real Oviedo, Alaves și Girona s-au interesat de situația atacantului, ceea ce anunță o luptă serioasă pentru semnătura sa.
Contractul lui Bakambu cu Betis expiră în vară, astfel că un împrumut este exclus, iar transferul definitiv este singura variantă realistă în această perioadă de mercato.
CV-ul lui Bakambu
Bakambu are o carieră impresionantă, cu 478 de meciuri jucate la nivel de club, 188 de goluri și 61 de pase decisive.
Vârful a strălucit la Villarreal, Beijing Guoan, Olympiacos sau Galatasaray, iar cea mai mare cotă de piață a avut-o în 2018, când valora 25 de milioane de euro. În iarna acelui an, chinezii de la Beijing Guoan plăteau nu mai puțin de 40 de milioane de euro pentru transferul său.
În vitrina sa de trofee regăsim trei titluri de golgheter, un titlu de campion în Turcia, o Cupă a Chinei și un Campionat European U-19, cu naționala Franței.