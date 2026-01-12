Dan Șucu vrea să dea lovitura! Negocieri avansate cu atacantul de 40 de milioane de euro

La momentul redactării acestui articol, Genoa traversează o perioadă delicată în Serie A. Echipa patronată de Dan Șucu ocupă locul 17, cu 16 puncte după 19 etape, la doar două lungimi peste zona retrogradării.



Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, Genoa a deschis negocieri cu Real Betis pentru transferul atacantului francezo-congolez Cedric Bakambu.



Vârful în vârstă de 34 de ani se află pe lista scurtă a italienilor, alături de Patrick Cutrone și M’Bala Nzola, însă experiența și palmaresul lui Bakambu îl fac o opțiune extrem de atractivă.



Bakambu, între Serie A și LaLiga



Bakambu își va decide viitorul după încheierea participării la Cupa Africii pe Națiuni. Dorința sa este să rămână în Spania sau să joace într-un campionat important din Europa, iar Genoa se încadrează în acest profil.

