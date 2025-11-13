Cosmin Olăroiu (56 de ani) antrenează de peste două decenii, însă niciodată n-a avut un mandat care să-l consume atât de mult!

Explicația e simplă: în calitate de selecționer al Emiratelor, românul are o responsabilitate imensă în fața unei țări întregi. Pentru că arabii au o singură calificare la Mondiale, cea din 1990. Și acum și-au pus toate speranțele în Oli, având în vedere că acesta e antrenorul cel mai titrat din istoria Emiratelor, la nivel de cluburi.

Deocamdată însă, prima reprezentativă are o misiune infernală. Pentru că, după remiza cu Irak de joi de pe teren propriu, scor 1-1, urmează returul de la Basra (marți, ora 18.00). Aici, se va juca pe un stadion de două ori mai mare aproape, de 65.000 de locuri. După acest retur de foc, echipa învingătoare va merge la barajele intercontinentale din martie 2026. Unde se dau ultimele două bilete pentru turneul final. Naționala învinsă va ieși din cursa de calificare pentru Cupa Mondială.

Olăroiu: „Caracterul puternic și personalitatea se văd în astfel de meciuri“

La scurt timp după Emirate – Irak (1-1), Oli a apărut în fața jurnaliștilor și a admis că, după această remiză, echipa sa va avea o misiune și mai grea, în returul de la Basra.

„Trebuie să fim pregătiți pentru retur, fiindcă vine furtuna! Asta e realitatea. Nu pot să spun că naționala Irakului va fi avantajată în retur, pentru că va juca acasă, însă trebuie să fim pregătiți pentru orice și, foarte important, pentru a juca un retur sub o mare presiune“, a avertizat Oli.

Mai departe, acesta a admis că portarul său a prins o zi excelentă, în fața Irakului.

„Khalid Eisa ne-a ținut în meci prin intervențiile sale excelente. Mai ales în debutul partidei, când Irak ne-a supus la o mare presiune și a profitat de superioritatea ei fizică la fazele fixe. În a doua repriză, noi am fost echipa mai bună, am avut mai multe ocazii dar, din păcate, ni s-a anulat golul din cauza unui ofsaid“, a continuat selecționerul român al Emiratelor.

