Deși se vorbea inițial despre un contract pe zece ani pentru ”Regele fotbalului românesc”, se pare că Hagi va semna un contract doar pe patru ani, valabil până la următoarea ediție a Cupei Mondiale.

Gică Hagi a decis: trei jucători, OUT de la națională

Până atunci, Hagi și-a trasat deja primul obiectiv pe care vrea să îl ducă la capăt la echipa națională. Fostul antrenor de la Farul Constanța își dorește să întinerească lotul primei reprezentative, motiv pentru care are deja trei jucători pe care i-a trecut pe ”lista neagră”, toți titulari în mandatele lui Edi Iordănescu și Mircea Lucescu.

Conform as.ro, Hagi vrea să renunțe la fundașul central Andrei Burcă (32 de ani), la Nicușor Bancu (33 de ani), care lua deja în considerare să se retragă de la națională, dar, surprinzător, și la căpitanul Nicolae Stanciu (32 de ani). În cazul lui Stanciu, Hagi a luat în considerare distanța pe care mijlocașul trebuie să o parcurgă din China la fiecare convocare, dar și faptul că staff-ului echipei naționale îi este dificil să îl urmărească pe Stanciu.