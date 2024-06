Phil Foden a părăsit de urgență cantonamentul Angliei de la EURO! Care a fost motivul

A doua zi după meci, Phil Foden a cerut permisiunea să părăsească temporar cantonamentul Angliei.

Phil Foden a părăsit de urgență cantonamentul Angliei de la EURO 2024 din cauza unei probleme de familie care nu mai suporta amânare. Totuși, starul lui Manchester City va reveni curând alături de restul coechipierilor săi.

Ulterior, s-a aflat și motivul pentru care Phil Foden a plecat din cantonamentul Angliei: să fie prezent la nașterea celui de-al treilea copil al său.

Foden va reveni în Germania până duminică, ziua în care este programat meciul din optimile de finală ale turneului final.

Phil Foden este al doilea cel mai bine cotat fotbalist din lotul lui Gareth Southgate. Fotbalistul este cotat la aproximativ 150 de milioane de euro.

❤️???????????????????????????? Phil Foden, back home to be present for the birth of his third child.

He’s expected to be back with the England squad at Euro 2024 by Sunday. pic.twitter.com/LinGoD9Qou