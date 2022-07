AC Milan negociază cu Chelsea cu privire la mutarea lui Hakim Ziyech pe San Siro. Mijlocașul ofensiv, adus de la Ajax în iulie 2020, pentru suma de 40 milioane de euro, nu va mai continua la Chelsea începând cu sezonul viitor.

Thomas Tuchel, tehnicianul de pe Stamford Bridge a dat OK-ul cu privire la transferul marocanului la formația de pe San Siro, anunță jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

AC Milan & Chelsea will be in direct contact again for Hakim Ziyech deal. Negotiations started two weeks ago and still ongoing to agree on the final formula. ???????? #ACMilan

Tuchel, open to let Ziyech go - while player’d be happy to join Milan this summer. Work in progress.