Habib Diarra a deschis scorul în minutul 24 al meciului cu Belgia, iar Ismaila Sarr (51') a făcut 2-0 în partea a doua a meciului.

Cu toate că echipa lui Pape Thiaw a avut un avantaj de două goluri, Belgia a revenit în ultimele minute prin reușitele din finalul timpului regulamentar ale lui Romelu Lukaku (86') și Youri Tielemans (89').

Elevii lui Rudi Garcia au dat lovitura în ultimele minute din repriza a doua de prelungiri, în minutul 120+5, când Tielemans a transformat o lovitură de la 11 metri și a calificat-o pe Belgia în „optimi”.

Habib Diarra: „Suntem abătuți și dărâmați”

Habib Diarra, fotbalistul care a deschis scorul, a vorbit despre dezamăgirea din jurul echipei senegaleze, care a ratat șansa de a se califica în „optimile” Cupei Mondiale în ultimele minute.

„Suntem dezamăgiți, suntem extrem de dezamăgiți. Am făcut o primă repriză bună, dar nu a fost suficient. Un meci durează 90 de minute. Suntem foarte abătuți și dărâmați, este o pastilă foarte greu de înghițit.

Nu e treaba mea… Nu am ce să spun în privința asta. Însă atunci când ești pe teren, trebuie să te sacrifici. Trebuie să te sacrifici pentru echipă, iar noi nu am făcut asta astăzi. Nu ne putem învinovăți decât pe noi înșine.

Nu, eu… prefer să nu vorbesc despre arbitraj. Nu discut despre arbitru”, a declarat Habib Diarra.

În „optimile” Cupei Mondiale, Belgia va întâlni SUA după ce echipa lui Mauricio Pochettino s-a calificat în urma victoriei cu 2-0 în fața Bosniei în „16-imi”.