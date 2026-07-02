Rudi Garcia, ironie la adresa selecționerului Senegalului

Belgia a trecut prin momente dificile, dar va fi prezentă în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026: după ce au fost conduşi cu 2-0, belgienii au reuşit să întoarcă soarta meciului şi să elimine Senegalul (3-2) în prelungiri. După meci, selecţionerul Rudi Garcia a profitat de ocazie pentru a sublinia gestionarea defectuoasă a senegalezilor în finalul partidei.

Selecţionerul „Diavolilor Roşii” a lăudat puterea echipei sale, în special a jucătorilor care au intrat pe teren, precum Romelu Lukaku: „În fotbal, totul este întotdeauna posibil atâta timp cât crezi în asta. Şi v-am spus, forţa acestei echipe constă şi în cei care intră de pe bancă. Nu se pot obţine rezultate doar cu 11 jucători. Ne-am corectat bine jocul începând cu mijlocul primei reprize, pierdeam prea multe mingi. Chiar dacă am primit un al doilea gol, a fost mai bine.”

Dar fostul antrenor al echipelor OM şi Lille a criticat şi tactica lui Pape Thiaw şi a senegalezilor, care, în opinia sa, vor servi drept exemplu de urmat: „Cunoaştem aceste echipe, îşi pierd controlul tactic spre finalul meciului. La 2-0, ştiam că vor face totul pentru a-şi apăra avantajul, ceea ce, în opinia mea, este o greşeală gravă. Amintiţi-mi, când vom conduce cu 2-0, să nu facem asta! Pentru că atunci când primeşti un gol aşa cum au primit ei la 2-1, meciul şi-a schimbat cu totul caracterul. Am reuşit să egalăm. A fost destul de bine că am marcat în prelungiri dintr-un penalty absolut justificat.”

Reprezentativa Belgiei s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, după ce a reuşit o revenire spectaculoasă în meciul cu selecţionata Senegalului, de la Seattle, din 16-imi. Belgienii au fost conduşi cu 2-0 până în minutul 86, dar au revenit şi au egalat. În prelungiri, belgienii s-au impus datorită unui penalti transformat în minutul 120+5, scrie News.ro.