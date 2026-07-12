Federația Senegaleză de Fotbal a anunțat despărțirea de Pape Thiaw, la scurt timp după eliminarea echipei de la turneul final.

Senegal a părăsit competiția după un meci dramatic cu Belgia. Africanii au condus cu 2-0, grație golurilor marcate de Habib Diarra și Ismaila Sarr, însă belgienii au revenit pe final. Romelu Lukaku și Youri Tielemans au dus partida în prelungiri, iar același Tielemans a transformat un penalty în minutul 120+5 și a calificat Belgia în optimi.

Pape Thiaw și-a dat demisia după eliminarea de la Mondial

Eliminarea a fost picătura care a umplut paharul pentru Pape Thiaw, contestat tot mai puternic în ultimele săptămâni.

Tehnicianul fusese numit selecționer al Senegalului în decembrie 2024 și a cucerit Cupa Africii pe Națiuni în primul său an pe banca tehnică.