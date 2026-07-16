Nu e glumă! Superstarul de la Mondial, forțat să-și plătească singur accidentarea suferită în SUA

Presa africană susține că portarul Edouard Mendy a fost nevoit să își plătească din propriul buzunar investigațiile medicale, după ce s-a accidentat în timpul turneului final din Statele Unite.
Potrivit Sport News Africa, Federația Senegaleză de Fotbal nu ar fi încheiat nicio poliță de asigurare pentru jucători, staff-ul tehnic sau ceilalți membri ai delegației prezente la Cupa Mondială.
Edouard Mendy și-a plătit singur RMN-ul!
Problemele au ieșit la iveală după ce Edouard Mendy s-a accidentat la genunchiul stâng în meciul cu Norvegia, pierdut de Senegal cu 3-2 în faza grupelor.
Portarul celor de la Al-Ahli a avut nevoie de un RMN pentru stabilirea diagnosticului, însă, în lipsa unei asigurări medicale, a fost obligat să achite investigația din propriul buzunar.
Potrivit aceleiași surse, mai mulți membri ai staff-ului medical ar fi lucrat fără contracte, iar bonusurile și salariile restante nu ar fi fost achitate.
De asemenea, unii fizioterapeuți și-ar fi plătit singuri anumite cheltuieli, în timp ce alți delegați și-ar fi achitat inclusiv biletele de întoarcere din Statele Unite.
Senegal a fost eliminată în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după un eșec dramatic cu Belgia, scor 2-3 după prelungiri, deși africanii au condus cu 2-0.