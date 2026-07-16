Nu e glumă! Superstarul de la Mondial, forțat să-și plătească singur accidentarea suferită în SUA

Presa africană susține că portarul Edouard Mendy a fost nevoit să își plătească din propriul buzunar investigațiile medicale, după ce s-a accidentat în timpul turneului final din Statele Unite.

Potrivit Sport News Africa, Federația Senegaleză de Fotbal nu ar fi încheiat nicio poliță de asigurare pentru jucători, staff-ul tehnic sau ceilalți membri ai delegației prezente la Cupa Mondială.

Edouard Mendy și-a plătit singur RMN-ul!

Problemele au ieșit la iveală după ce Edouard Mendy s-a accidentat la genunchiul stâng în meciul cu Norvegia, pierdut de Senegal cu 3-2 în faza grupelor.