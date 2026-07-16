Nu e glumă! Superstarul de la Mondial, forțat să-și plătească singur accidentarea suferită în SUA

Nu e glumă! Superstarul de la Mondial, forțat să-și plătească singur accidentarea suferită în SUA CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul Mondial 2026 s-a încheiat cu un scandal uriaș pentru naționala Senegalului. 

TAGS:
senegalEdouard MendyCM 2026
Din articol

Presa africană susține că portarul Edouard Mendy a fost nevoit să își plătească din propriul buzunar investigațiile medicale, după ce s-a accidentat în timpul turneului final din Statele Unite.

Potrivit Sport News Africa, Federația Senegaleză de Fotbal nu ar fi încheiat nicio poliță de asigurare pentru jucători, staff-ul tehnic sau ceilalți membri ai delegației prezente la Cupa Mondială.

Edouard Mendy și-a plătit singur RMN-ul!

Problemele au ieșit la iveală după ce Edouard Mendy s-a accidentat la genunchiul stâng în meciul cu Norvegia, pierdut de Senegal cu 3-2 în faza grupelor.

Portarul celor de la Al-Ahli a avut nevoie de un RMN pentru stabilirea diagnosticului, însă, în lipsa unei asigurări medicale, a fost obligat să achite investigația din propriul buzunar.

Potrivit aceleiași surse, mai mulți membri ai staff-ului medical ar fi lucrat fără contracte, iar bonusurile și salariile restante nu ar fi fost achitate.

De asemenea, unii fizioterapeuți și-ar fi plătit singuri anumite cheltuieli, în timp ce alți delegați și-ar fi achitat inclusiv biletele de întoarcere din Statele Unite.

Senegal a fost eliminată în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după un eșec dramatic cu Belgia, scor 2-3 după prelungiri, deși africanii au condus cu 2-0.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum au acționat suspecții care au produs frauda de proporții în sistemul de pensii publice
Cum au acționat suspecții care au produs frauda de proporții în sistemul de pensii publice
ARTICOLE PE SUBIECT
Harry Kane a spus ce i-a lipsit Angliei după șocul cu Argentina: „Avem nevoie de asta”
Harry Kane a spus ce i-a lipsit Angliei după șocul cu Argentina: „Avem nevoie de asta”
Argentinienii au reacționat imediat după victoria nebună cu Anglia: „Cu inima curată”
Argentinienii au reacționat imediat după victoria nebună cu Anglia: „Cu inima curată”
Durere uriașă în presa britanică după a doua semifinală de la CM 2026: „Argentina a frânt inimile englezilor”
Durere uriașă în presa britanică după a doua semifinală de la CM 2026: „Argentina a frânt inimile englezilor”
ULTIMELE STIRI
Peste Austria și Croația! Cu cât a crescut coeficientul României după succesul Universității Craiova din Champions League
Peste Austria și Croația! Cu cât a crescut coeficientul României după succesul Universității Craiova din Champions League
Thierry Henry, rămas „mască” după Anglia - Argentina 1-2: „Ești mare, omule!”
Thierry Henry, rămas „mască” după Anglia - Argentina 1-2: „Ești mare, omule!”
Lionel Messi, prima reacție după calificarea Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026: „Incredibil”
Lionel Messi, prima reacție după calificarea Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026: „Incredibil”
Ce a declarat Rodri înainte de finala Spania - Argentina
Ce a declarat Rodri înainte de finala Spania - Argentina
Ce a pățit portughezul care a lucrat pentru naționala Iranului la Mondiale
Ce a pățit portughezul care a lucrat pentru naționala Iranului la Mondiale
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

FCSB face spectacol: trei transferuri astăzi!

FCSB face spectacol: trei transferuri astăzi!

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Cum a fost surprins Denis Drăguș după ce Becali a anunțat că transferul la FCSB este 90% gata: ”Staff-ul a observat”

Cum a fost surprins Denis Drăguș după ce Becali a anunțat că transferul la FCSB este 90% gata: ”Staff-ul a observat”



Recomandarile redactiei
Peste Austria și Croația! Cu cât a crescut coeficientul României după succesul Universității Craiova din Champions League
Peste Austria și Croația! Cu cât a crescut coeficientul României după succesul Universității Craiova din Champions League
Lionel Messi, prima reacție după calificarea Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026: „Incredibil”
Lionel Messi, prima reacție după calificarea Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026: „Incredibil”
Thierry Henry, rămas „mască” după Anglia - Argentina 1-2: „Ești mare, omule!”
Thierry Henry, rămas „mască” după Anglia - Argentina 1-2: „Ești mare, omule!”
Larisa Iordache, maseurul orb și taloneta. "De ce mă pune să merg, nu înțeleg, ce fac aici?" Andru Nenciu scrie despre un episod esențial din cariera fostei gimnaste
Larisa Iordache, maseurul orb și taloneta. "De ce mă pune să merg, nu înțeleg, ce fac aici?" Andru Nenciu scrie despre un episod esențial din cariera fostei gimnaste
Thomas Tuchel a oferit declarația serii după Anglia - Argentina 1-2: „Am zero regrete!”
Thomas Tuchel a oferit declarația serii după Anglia - Argentina 1-2: „Am zero regrete!”
Alte subiecte de interes
Senegal a dat de pământ cu Brazilia lui Vinicius și Richarlison! Căpitanul Marquinhos și-a dat autogol
Senegal a dat de pământ cu Brazilia lui Vinicius și Richarlison! Căpitanul Marquinhos și-a dat autogol
CM 2022 | Qatar - Senegal 1-3! Naționala lui Cisse a obținut trei puncte importante, în urma unui final tensionat de meci
CM 2022 | Qatar - Senegal 1-3! Naționala lui Cisse a obținut trei puncte importante, în urma unui final tensionat de meci
Senegal, colecție de vedete pentru Campionatul Mondial! Lotul convocat
Senegal, colecție de vedete pentru Campionatul Mondial! Lotul convocat
„Cel mai bun din lume!” Încă un transfer pe ruta Chelsea - Arabia Saudită! După Kante și Koulibaly a semnat și el
„Cel mai bun din lume!” Încă un transfer pe ruta Chelsea - Arabia Saudită! După Kante și Koulibaly a semnat și el 
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

stirileprotv Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

stirileprotv SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

stirileprotv AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!