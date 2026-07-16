Supercomputerul a ales! Cine este favorita la câștigarea Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina

Conform supercomputerului OPTA, selecționata pregătită de Luis de la Fuente are 56,05% șanse să cucerească trofeul mondial.

Spania a ajuns în finală după victoria cu 2-0 împotriva Franței, în timp ce Argentina a produs o revenire spectaculoasă și a învins Anglia cu 2-1, după două goluri marcate pe finalul partidei.

Potrivit simulărilor realizate de specialiști, ibericii pornesc cu prima șansă în fața campioanei mondiale en-titre.

Cu doar câteva zile înaintea ultimului act, supercomputerul OPTA a publicat pronosticul pentru câștigarea trofeului.

De partea cealaltă, Argentina lui Lionel Messi este creditată cu 43,95% șanse să își apere titlul mondial cucerit în 2022.

Diferența se reflectă și în valoarea loturilor. Potrivit Transfermarkt, lotul Spaniei este evaluat la 1,22 miliarde de euro, în timp ce naționala Argentinei valorează aproximativ 807,5 milioane de euro.

Spania și Argentina s-au întâlnit de 14 ori de-a lungul timpului, iar bilanțul este perfect echilibrat. Fiecare reprezentativă a obținut câte șase victorii, în timp ce alte două confruntări s-au încheiat la egalitate.

Singurul duel oficial dintre cele două naționale s-a disputat la Cupa Mondială din 1966, când Argentina s-a impus cu 2-1 în faza grupelor. Restul întâlnirilor, desfășurate între 1952 și 2018, au fost meciuri amicale. Ultima confruntare directă a fost câștigată categoric de Spania, cu scorul de 6-1.

Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina este programată duminică, de la ora 22:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Înaintea marelui duel, sâmbătă noapte, de la ora 00:00, se va disputa și finala mică a competiției.