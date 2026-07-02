Africanii au condus cu 2-0 până în minutul 86, însă belgienii au revenit și au obținut calificarea grație unui penalty transformat în minutul 120+5.

Pape Thiaw: „Pentru noi nu a fost penalty”

Selecționerul Senegalului, Pape Thiaw, a contestat vehement faza care a decis calificarea Belgiei. Arbitrul a acordat lovitura de la 11 metri după intervenția VAR, considerând că Lamine Camara l-a faultat pe Youri Tielemans.

„Când arbitrul a acordat penalty-ul, după interpretarea noastră, pentru noi nu a fost penalty. Jucătorii au încercat să conteste decizia, era dreptul lor, dar au respectat-o. Acel penalty ne-a eliminat astăzi. Nu am alte comentarii”, a declarat Pape Thiaw.

Belgia merge astfel în optimile de finală, unde va întâlni SUA, una dintre gazdele turneului.

Rudi Garcia l-a criticat pe Pape Thiaw

La finalul meciului, Rudi Garcia, selecționerul Belgiei, a criticat tactica lui Pape Thiaw şi a senegalezilor, care, în opinia sa, vor servi drept exemplu de urmat.

„Cunoaştem aceste echipe, îşi pierd controlul tactic spre finalul meciului. La 2-0, ştiam că vor face totul pentru a-şi apăra avantajul, ceea ce, în opinia mea, este o greşeală gravă. Amintiţi-mi, când vom conduce cu 2-0, să nu facem asta! Pentru că atunci când primeşti un gol aşa cum au primit ei la 2-1, meciul şi-a schimbat cu totul caracterul. Am reuşit să egalăm. A fost destul de bine că am marcat în prelungiri dintr-un penalty absolut justificat”, a spus tehnicianul.