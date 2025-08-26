Echipa cipriotă, fondată în urmă cu doar 11 ani, a eliminat-o pe Steaua Roșie Belgrad, campioana Europei din 1991, după un retur de foc, încheiat 1-1 pe Alphamega Stadium.



Vlad Dragomir s-a calificat în Champions League!



Cu 2-1 pentru ciprioți în tur, returul a fost o adevărată bătălie. Sârbii au deschis scorul prin Ivanic în minutul 60 și păreau aproape de calificare. Dar Pafos a rezistat și a dat lovitura pe final.



În minutul 90, brazilianul Jaja a marcat golul care a scris istorie și a transformat stadionul într-o adevărată explozie de bucurie. Partida a fost întreruptă câteva minute după fluierul final din cauza protestelor violente ale fanilor oaspeți.



Vlad Dragomir a primit nota 6,3



Astfel, Vlad Dragomir, singurul român rămas în cursa pentru Champions League, prinde faza grupelor celei mai tari competiții europene.

Mijlocașul de 26 de ani, legat de Pafos printr-un contract valabil până în 2028, este în cea mai bună formă a carierei. Evoluțiile sale solide ar putea să-l readucă și la echipa națională.

Mircea Lucescu îl are în vedere pentru meciurile din septembrie, cu Canada (amical) și Cipru (preliminarii CM 2026).



Pentru prestația din returul play-off-ului Champions League, tricolorul a fost notat cu 6,3 de către specialiștii de la Flashscore. Dragomir a fost titular și integralist.

