Așa arată lotul Ciprului pentru partida cu România! Fotbaliștii de la Dinamo și UTA

Naționala Ciprului a anunțat jucătorii convocați pentru meciurile cu România și Austria, din preliminariile pentru Cupa Mondială.

România va juca împotriva Ciprului, în al cincilea meci din Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026. 

Partida din Cipru va avea loc marți, pe 9 septembrie, de la ora 21:45 și se va vedea în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Fotbaliști de la Dinamo și UTA, prezenți în lotul Ciprului

Ciprioții au anunțat lotul pentru meciurile cu Austria și România din preliminarii, iar dintre jucătorii selecționați nu lipsesc Kyriakou Charalampos, de la Dinamo, și Marinos Tzionis, de la UTA.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a fost câștigată de naționala României, cu 2-0 la București, pe Arena Națională.

Lotul convocat de selecționerul Ciprului

  • Anorthosis : Kostakis Artymatas
  • APOEL Nicosia : Giannis Satsias, Konstantinos Laifis, Nikolas Koutsakos, Pieros Sotiriou
  • Apollon Limassol : Andreas Siikkis, Giorgos Malekkidis
  • Aris Limassol : Andronikos Kakoulli, Anderson Correia, Charalambos Charalambous
  • Omonia Nicosia : Ioannis Kousoulos, Loizos Loizou, Nikolas Panagiotou, Fabiano Freitas
  • Pafos FC : Kostas Pileas, Neophytos Michael
  • Levadiakos : Ioannis Kosti
  • Panetolikos: Christos Sielis
  • Borussia Dortmund II : Antonios Fotis
  • FC Dinamo București : Charalampos Kyriakou
  • Hellas Verona FC : Grigoris Kastanos
  • PFC CSKA Sofia : Ioannis Pittas
  • Servette FC : Joel Mol
  • UTA Arad : Marinos Tzionis
  • Watford FC : Hector Kyprianou
  • Widzew Łódź : Stelios Andreou

Selecționer: Apostolos Mantzios

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru


Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
