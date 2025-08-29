Așa arată lotul Ciprului pentru partida cu România! Fotbaliștii de la Dinamo și UTA

România va juca împotriva Ciprului, în al cincilea meci din Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Partida din Cipru va avea loc marți, pe 9 septembrie, de la ora 21:45 și se va vedea în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.



Fotbaliști de la Dinamo și UTA, prezenți în lotul Ciprului



Ciprioții au anunțat lotul pentru meciurile cu Austria și România din preliminarii, iar dintre jucătorii selecționați nu lipsesc Kyriakou Charalampos, de la Dinamo, și Marinos Tzionis, de la UTA.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a fost câștigată de naționala României, cu 2-0 la București, pe Arena Națională.