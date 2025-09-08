Michael Olise (23 de ani), extrema dreaptă a celor de la Bayern Munchen, are un start excelent de sezon la echipa bavareză, cu patru goluri marcate în patru partide. Evoluțiile sale solide l-ar fi adus pe ”radarul” lui Real Madrid.



Kylian Mbappe se implică pentru următorul transfer al lui Real Madrid



Chiar dacă, inițial, mutarea ar părea complicată, având în vedere că Olise mai are contract cu Bayern până în 2029, iar site-urile de specialitate îl evaluează la 100 de milioane de euro, Real Madrid a găsit ”cheia” la Kylian Mbappe.



Atacantul francez s-ar fi implicat personal și i-ar fi transmis colegului său de la națională să se alăture proiectului de la Real Madrid, scrie teamTALK. Chiar și așa, este greu de crezut că fosta campioană a Europei poate ajunge la un jucător ca Olise fără o sumă uriașă.



Olise a ajuns la Bayern în 2024, de la Crystal Palace, pentru 53 de milioane de euro, după ce a făcut junioratul la mai multe echipe din Anglia. A trecut pe la Arsenal și Chelsea, după care a mai jucat pentru Manchester City și Reading, care l-a și promovat la echipa de seniori.

