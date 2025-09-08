Kylian Mbappe se implică pentru următorul transfer al lui Real Madrid

Kylian Mbappe se implică pentru următorul transfer al lui Real Madrid
Kylian Mbappe vrea ca un jucător din naționala Franței să i se alăture la Real Madrid.

kylian mbappeMichael OliseReal MadridBayern Munchen
Michael Olise (23 de ani), extrema dreaptă a celor de la Bayern Munchen, are un start excelent de sezon la echipa bavareză, cu patru goluri marcate în patru partide. Evoluțiile sale solide l-ar fi adus pe ”radarul” lui Real Madrid.

Kylian Mbappe se implică pentru următorul transfer al lui Real Madrid

Chiar dacă, inițial, mutarea ar părea complicată, având în vedere că Olise mai are contract cu Bayern până în 2029, iar site-urile de specialitate îl evaluează la 100 de milioane de euro, Real Madrid a găsit ”cheia” la Kylian Mbappe.

Atacantul francez s-ar fi implicat personal și i-ar fi transmis colegului său de la națională să se alăture proiectului de la Real Madrid, scrie teamTALK. Chiar și așa, este greu de crezut că fosta campioană a Europei poate ajunge la un jucător ca Olise fără o sumă uriașă.

Olise a ajuns la Bayern în 2024, de la Crystal Palace, pentru 53 de milioane de euro, după ce a făcut junioratul la mai multe echipe din Anglia. A trecut pe la Arsenal și Chelsea, după care a mai jucat pentru Manchester City și Reading, care l-a și promovat la echipa de seniori.

  • Până acum, francezul a evoluat în 59 de meciuri pentru Bayern, pentru care a marcat de 24 de ori și a oferit alte 23 de assist-uri.

Kylian Mbappe, fără inhibiții: ”El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă”

Kylian Mbappe, fotbalistul lui Real Madrid, a sugerat că Ousmane Dembele, colegul său de la naționala Franței, ar merita să câștige trofeul individual mult râvnit în rândul fotbaliștilor.

Francezul consideră că Dembele a avut un an de succes și că Balonul de Aur ar trebui să-i vină chiar acasă, fără să se deplaseze la ceremonia de la Paris.

”Ousmane merită, l-am susținut încă de la început. Dacă era după mine, i-aș fi adus trofeul direct acasă”, a spus Kylian Mbappe la Telefoot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Un bărbat plecat în străinătate a avut un șoc când s-a întors acasă. Toată munca lui a dispărut și își acuză fiica de 19 ani
L-au convins și semnează! Andre Onana pleacă de la Manchester United
Nu mergem &icirc;n excursie la Nicosia! Trei motive pentru un meci complicat cu cea mai bună versiune a Ciprului
Președintele lui Fenerbahce a dezvăluit de ce a fost demis Mourinho: &rdquo;Inacceptabil&rdquo;
Momentul &icirc;n care Mircea Lucescu a răbufnit la conferința de presă: &rdquo;Crezi că am dormit?&rdquo;
Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Andrei Rațiu? Mircea Lucescu a dat răspunsul: &rdquo;Se simte&rdquo;
Transylvania Open WTA 250, cel mai important turneu de tenis feminin din Rom&acirc;nia, lansează primele 500 de bilete și primele 100 de abonamente pentru ediția 2026
MERCATO VARĂ 2025 | Ultima zi de transferuri pentru echipele din Liga 1. Vezi toate mutările realizate

Regula lui Olăroiu, lecție pentru Rom&acirc;nia: &bdquo;Fără asta, n-ai ce căuta la națională!&ldquo;

Carlos Alcaraz, rege la US Open 2025. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n finala cu italianul Sinner

Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n celelalte meciuri ale serii

Kylian Mbappe, fără inhibiții: &rdquo;El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă&rdquo;

Continuă disputa &icirc;n cazul &rdquo;Tudose&rdquo;. Patronul lui FCSB e dur: &rdquo;Facem circ? Să vă &icirc;nvățați minte toți&rdquo;. Replica lui Dani Coman

Profesorii protestează &icirc;n prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

&Icirc;n timp ce Europa este vizată de sabotaje, Rom&acirc;nia nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: &bdquo;La noi nu s-a &icirc;nt&acirc;mplat!&rdquo;

