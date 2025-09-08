”Tricolorii” nu își mai permit pași greșiți în preliminariile Campionatului Mondial. Cu două înfrângeri după primele patru runde, România este pe locul trei, cu doar șase puncte, la șase distanță de liderul Bosnia.



La conferința de presă premergătoare meciului cu Cipru de marți, Mircea Lucescu (80 de ani) a vorbit despre situația lui Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta de la Rayo Vallecano, care a avut mai multe propuneri importante în această perioadă de mercato.



Mircea Lucescu: ”Să știți că nu e simplu”



Selecționerul a lăsat de înțeles că fundașul a fost afectat de faptul că nu a prins un transfer la o echipă mai bine cotată. Printre cluburile interesate de internaționalul român s-au numărat Barcelona sau Bayer Leverkusen.



„Se simte! E normal, când unui jucător i se flutură în față posibilitatea de a juca la o echipă mare și după nu se realizează lucrul ăsta, să știți că nu e simplu”, a spus Lucescu, la conferința de presă.



În această vară, Rayo a cumpărat procentele pe care Villarreal le deținea pentru jucătorul român. ”Submarianul galben” a păstrat, însă, o clauză de răscumpărare potrivit căreia îl poate transfera pentru șapte milioane de euro.



Cine va arbitra partida Cipru - România



Arbitrul sloven Matej Jug va arbitra meciul Cipru - România, care va avea loc, marţi, de la ora 21.45, în grupa H, din preliminariile CM-2026.



Matej Jug va fi ajutat la cele două linii de Matej Žunič şi Manuel Vidali, în timp ce rezervă va fi Rade Obrenovič.



În camera VAR se vor afla Asmir Sagrković şi Alen Borošak.

