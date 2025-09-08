Tricolorii vin după eșecul drastic suferit în amicalul contra Canadei, scor 0-3.

Mircea Lucescu a răbufnit: ”Crezi că trei zile am stat de pomană?”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Cipru, Mircea Lucescu a fost întrebat dacă va alinia aceeași echipă de start sau dacă a pregătit schimbări.

Selecționerul a transmis clar că nu va dezvălui echipa de start și s-a enervat în momentul în care reporterii prezenți la conferință au insistat cu întrebările pe acest subiect.

”Vreți echipa? Nu vă spun. Nu am cum să vă spun formația care va juca. (n.r. - Doar dacă vor fi schimbări) Poftim? Dacă-mi dați și dumneavoastră echipa lor, vă spun și eu echipa noastră.

Vrei să mă întrebi cine joacă? Nu pot să-ți spun. Crezi că trei zile am stat de pomană? Crezi că am dormit în toată perioada asta?”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă.

