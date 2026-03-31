În absența României, ”Baciul” va susține Turcia, acolo unde a jucat între 1997 și 2001 pentru Galatasaray și unde a obținut performanțe importante în cariera sa de fotbalist.

Gică Popescu va susține Turcia la Campionatul Mondial

Alegerea lui Popescu este ”de suflet”, chiar dacă turcii ne-au eliminat din cursa pentru un loc la Campionatul Mondial din această vară. Turcia a eliminat și Kosovo în finala barajului, scor 1-0, și va juca acum la al treilea Campionat Mondial din istorie.

Ultimul Mondial la care a participat Turcia a fost în 2002, în Coreea de Sud și Japonia, când a reușit să ajungă până în semifinalele competiției.

„Eu aleg Turcia, sufletește. Dacă tot ne-au bătut... oricum, mi-e foarte dragă”, a spus Popescu, la Antena 1.

Calificată la Mondial, Turcia va face parte din Grupa D, unde se va duela cu următoarele naționale: Statele Unite, Paraguay și Australia.