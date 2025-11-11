Atacantul României crede în continuare în șansele tricolorilor de a se califica la Campionatul Mondial din 2026 de pe primul loc.

Meciul cu Bosnia este decisiv pentru ca tricolorii să încheie pe poziția a două grupă. Ultima partidă din Grupa H va fi duelul cu San Marino de marți, 18 noimbrie, de la 21:45.

Naționala României va juca pe terenul Bosniei , într-un meci din Grupa H din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Partida va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie, de la 21:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

„Mi-am dat seama că nu mai simțisem genul acela de durere până atunci și mă gândeam că va fi ceva care mă va împiedica să joc în acțiunea precedentă, dar mă bucur că am revenit mai repede decât mă așteptam și sunt gata să dau 100%.

Mi-am dorit mult să fiu alături de colegi, pentru că s-a creat un grup frumos și toți simțim să fim alături și să ajutăm cum putem, că-i în tribună, că-i pe bancă de oriunde, iar pentru noi, cei care am fost accidentați, să fim alături de națională.

Pentru calificarea directă (n.r. la Campionatul Mondial) depindem de rezultatele Austriei, dar până nu s-a jucat ultimul meci nu cred că e gata, trebuie să credem până la final, să ne câștigăm meciurile și se poate întâmpla orice.

(n.r. La ultimul meci pentru România ai marcat o dublă. Continui de unde ai rămas?) Da, sper să pot să îmi ajut echipa, indiferent că e cu goluri sau cu pase, dar e un sentiment senzațional să marchez pentru națională”, a spus Denis Drăguș înaintea partidelor cu Bosnia și San Marino.

