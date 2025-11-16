Portugalia s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026, după victoria de senzație obținută pe teren propriu în fața modestei selecționate din Armenia, scor 9-1.

Portugalia, a patra națională din Europa calificată la CM 2026

Lusitanii au câștigat Grupa F cu 13 puncte și un golaveraj de 20-7. Poziția a doua, de baraj, a fost ocupată de Irlanda cu 10 puncte (9-7), după succesul dramatic din Ungaria, 3-2.

Maghiarii au fost eliminați din drumul către Campionatul Mondial, clasându-se pe 3 în grupă cu 8 puncte (11-10). Armenia a rămas ultima clasată cu doar 3 puncte cumulate și un golaveraj de 3-19.

Portugalia este a patra națională din Europa care s-a calificat la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Franța, Anglia și Croația sunt celelalte țări care au realizat deja această performanță.

31 de naționale calificate la Campionatul Mondial

Pe lângă gazdele SUA, Canada și Mexic și cele 4 reprezentative europene menționate deja, la CM 2026 s-au mai calificat alte 24 de echipe naționale.

Dintre țările sigure de prezența la turneul final de anul viitor, America de Sud are 6 reprezentante: Argentina, Brazilia, Uruguay, Columbia, Ecuador și Paraguay.

Din Afirca au obținut calificarea: Algeria, Maroc, Coasta de Fildeș, Ghana, Egipt, Senegal, Tunisia, Capul Verde și Africa de Sud.

De asemenea, din Asia și Oceania s-au calificat: Australia, Japonia, Coreea de Sud, Iran, Arabia Saudită, Iordania, Qatar, Uzbekistan și Noua Zeelandă.

