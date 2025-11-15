Fiesta! Croația s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026. Rezultatele de vineri din preliminarii

Insularii au deschis scorul prin Geza David Turi (16), dar gazdele au egala prin Josko Gvardiol (23). Petar Musa (57) şi Nikola Vlasic (70) au asigurat victoria croaţilor.



Olanda are de îndeplinit o formalitate, după ce a remizat cu Polonia, 1-1, faţă de care are un avans de trei puncte şi un golaveraj net superior înaintea ultimei partide, contra Lituaniei.



Polonezii au marcat primii, prin Jakub Kaminski (43), dar oaspeţii au egalat imediat după pauză, prin Memphis Depay (47).



Germania şi Slovacia continuă să fie umăr la umăr înaintea meciului direct de luni. Germania a trecut de Luxemburg cu 2-0, în deplasare, prin dubla lui Nick Woltemade (49, 69). La gazde, fundaşul Vahid Selimovic (FC Hermannstadt) a fost rezervă. Slovacia a câştigat in extremis în faţa Irlandei de Nord, cu 1-0, graţie golului reuşit de Bobcek (90+1).



Muntenegru a câştigat în Gibraltar cu 2-1, fundaşul Risto Radunovic (FCSB) jucând în prima repriză la oaspeţi.



Surpriza zilei a fost produsă de Malta, care s-a impus cu 1-0 în Finlanda.



Rezultatele de vineri

Grupa A

Luxemburg - Germania 0-2

A marcat: Nick Woltemade 49, 69.



Slovacia - Irlanda de Nord 1-0

A marcat: Tomas Bobcek 90+1.

Cartonaş roşu: Daniel Ballard (Irlanda de Nord) 90+9.



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Germania 5 4 0 1 10-3 12

2 Slovacia 5 4 0 1 6-2 12

3 Irlanda de Nord 5 2 0 3 6-6 6

4 Luxemburg 5 0 0 5 1-12 0





Grupa G

Finlanda - Malta 0-1

A marcat: Jake Grech 81.



Polonia - Olanda 1-1

Au marcat: Jakub Kaminski 43, respectiv Memphis Depay 47.



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Olanda 7 5 2 0 23-4 17

2 Polonia 7 4 2 1 11-5 14

3 Finlanda 8 3 1 4 8-14 10

4 Malta 7 1 2 4 2-16 5

5 Lituania 7 0 3 4 6-11 3





Grupa L

Croaţia - Feroe 3-1

Au marcat: Josko Gvardiol 23, Petar Musa 57, Nikola Vlasic 70, respectiv Geza David Turi 16.



Gibraltar - Muntenegru 1-2

Au marcat: Liam Jessop 20, respectiv Vasilije Adzic 33, Nikola Krstovic 42 - penalty.



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Croaţia 7 6 1 0 23-2 19

2 Cehia 7 4 1 2 12-8 13

3 Feroe 8 4 0 4 11-9 12

4 Muntenegru 7 3 0 4 6-14 9

5 Gibraltar 7 0 0 7 3-22 0



Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor. Agerpres

