Narcis Răducan a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre meciul de baraj pe care România îl va disputa împotriva Turciei pe 26 martie, de la ora 19.00.

Profesor universitar, analist tv și antreprenor, Narcis Răducan consideră că tricolorii au șansa lor în confruntarea cu naționala antrenată de Vincenzo Montella.

Narcis Răducan: "Cu Steaua am biruit ca Ștefan cel Mare, dar în Turcia! România poate învinge cu starea de spirit"

⁠”Eu încă sunt optimist. În niciun caz nu suntem lipsiți de șanse. Avem cel mai experimentat antrenor din fotbalul mondial, avem o mare dorință de a ajunge din nou la un Mondial după 28 de ani. Rămâne doar să conectăm aceste două avantaje. Sigur, jucăm la ei, au fotbaliști de top și au un joc superior nouă în prezent. Dar suma valorilor unei echipe nu dă automat cea mai bună echipă. Lipsa omogenității la nivel de echipă națională poate face foarte volatile rezultatele, în contrast cu vedetele afișate”, consideră Narcis Răducan. 

De două ori participant cu Steaua București în grupele Champions League, Răducan își amintește de un meci jucat împotriva lui Fenerbahce la Istanbul, pe 30 septembrie 1997, după 0-0 la București: „A fost un meci de pomină, pe care l-am câștigat cu 2-1. Erau toate împotriva noastră, mai puțin starea noastră de spirit, gândeam că nimic nu ne înfrânge. Și am biruit ca Ștefan cel Mare, dar în deplasare. Este singura cale să topim avantajul Turciei din această partidă decisivă din martie. Și eu cred în ea, cred în ei”.

  • În partida la care face referire interlocutorul nostru, Damian Militaru a deschis scorul în minutul 10, Ciocoiu a făcut 2-0 în minutul 45, iar Fener a redus din diferență în minutul 63. Răducan a intrat în minutul 78 în locul lui Lăcătuș.
  • Iată echipa Stelei de atunci: Ritli – Reghecampf, Răchită, Ad. Matei – L. Roșu, D. Șerban, C. Munteanu, Militaru (Baciu, min. 53), Miu – Ciocoiu (R. Nagy, 86), Lăcătuș (N. Răducan, 78). Antrenor: Mihai Stoichiță.

Narcis Răducan: „Olaru nu are voie să lipsească din naționala României!”

L-am întrebat pe Narcis Răducan, fost mijlocaș ofensiv, dacă Darius Olaru (27 de ani) ar trebui să fie sau nu om de bază la națională. „Olaru nu are voie să lipsească din naționala României. E printre puținii fotbaliști români capabili să joace la cel mai înalt nivel. Dacă renunță și la lamentările și la simulările sale, e și mai bine. Nu găsești ușor în fotbalul mare un mijlocaș atât de ofensiv, care șutează cu ambele picioare, care este și puternic mental, și darnic cu efortul. Depinde doar de el să confirme și să-i câștige încrederea lui Mircea Lucescu. Darius Olaru n-are ce căuta în altă zonă nonEuro în acest moment al carierei”, e convins Răducan.

27 de selecții la naționala mare a acumulat Olaru până acum, fără să înscrie vreun gol. A debutat pe 2 iunie 2021, într-un amical cu Georgia, 1-2 la Ploiești. 

Narcis Răducan: „Drăgușin are nevoie de timp, accidentarea a fost cumplită”

Dar pe cine ne bazăm la meciul din Turcia? Poate ajunge Drăgușin într-o formă acceptabilă până pe 26 martie? Răspunde Narcis Răducan: „Este foarte dificil pentru el... În prima parte după asemenea accidentare, mai degrabă clubul/echipa te ajută, decât ajuți tu echipa. În conditii normale, este stâlpul apărării, dar accidentarea a fost cumplită și are nevoie de timp”.

Drăgușin a suferit pe 30 ianuarie 2025 o ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul drept, la un meci cu Elfsborg, în Europa League. A revenit pe teren abia pe 28 decembrie 2025, când a intrat în minutul 85 al partidei Crystal Palace – Tottenham 0-1. În acest început de an, el nu a mai prins niciun minut în cele patru jocuri disputate de Tottenham, trei în Premier League și unul în FA Cup. Presa sportivă scrie că Leipzig și Roma au demarat negocierile pentru transferul fundașului central român.  

