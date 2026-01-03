Mijlocașul ofensiv a fost ofertat de echipe din China și din zona Golfului și ar putea pleca în această fereastră de transferuri.

Narcis Răducan: ”Tănase e precum porumbelul acela care e vândut și se întoarce tot timpul!”

Narcis Răducan este de părere că plecarea lui Florin Tănase ar reprezenta o lovitură dificilă pentru FCSB, însă este convins că mai devreme sau mai târziu, decarul roș-albaștrilor s-ar întoarce la echipă, așa cum s-a mai întâmplat.

Fostul fotbalist vede însă și partea bună a unei eventuale plecări a lui Florin Tănase: banii care ar intra în conturile campioanei României.

Răducan crede însă că Florin Tănase va lua în considerare să plece de la FCSB, doar dacă oferta primită ar fi de nerefuzat.

”Tănase e printre primii trei fotbaliști ai Superligii și sigur că e o pierdere. Acum pierdere poate fi la nivel sportiv, dar poate fi un câștig la nivel financiar. De altfel, Tănase e precum porumbelul acela care e vândut și se întoarce tot timpul și este valorificat. Pe undeva și eu am avut traseul acesta, se întâmpla cu Bacău și cu domnul Sechelariu. Tot timpul mă aducea la bază.

De fiecare dată, Tănase s-a reintegrat perfect la nivelul Ligii 1. În plan imediat, sigur că ar fi un dezavantaj, dar bănuiesc că el va pleca doar pe o sumă importantă. Altfel, va rămânes să își îndeplinească obiectivele alături de echipă”, a spus Narcis Răducan în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

