Selecționata lui Mircea Lucescu poate obține accederea la Campionatul Mondial din 2026, organizat de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, dacă trece de barajul pus la dispoziție pe ruta Nations League.



În semifinală, România va da peste Turcia (joi, 26 martie, ora 19:00), iar dacă tricolorii vor trece de turci, atunci vor întâlni câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo câteva zile mai târziu.



Dan Petrescu, optimist înainte de barajul cu Turcia. Ce a avut de zis despre adversara României: ”Asta nu înseamnă că au și echipă”



Dan Petrescu, fost mare internațional român și ultima dată ”principal” la CFR Cluj, susține că naționala Turciei nu e de temut și e optimist înainte de barajul de la sfârșitul lunii martie.



”Eu zic că am căzut bine”, a spus Dan Petrescu pentru Pro TV și Sport.ro. ”Noi ne simțim bine cu echipele astea de lângă noi, cu cele din Balcani.



Cu Turcia, chiar dacă au jucători foarte buni, mult mai buni decât ai noștri, asta nu înseamnă că au și o echipă”, a explicat tehnicianul.



Pe Turcia, România a învins-o într-un amical disputat la Cluj-Napoca pe ”Dr. Constantin Rădulescu”, în 2017, cu 2-0, după o ”dublă” semnată de actualul fotbalist de la Petrolul Ploiești Gicu Grozav.

