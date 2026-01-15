Bulgarii sunt pregătiți să mai consemneze o mutare importantă, în fotbalul mare, iar în curând putem asista la o trecere de proporții din prima ligă a țării care se învecinează cu România, în La Liga!



Petar Stanic este un mijlocaș ofensiv sârb, în vârstă de 24 de ani, care a atras atenția cu evoluțiile avute în tricoul celor de la Ludogoreț. Așa se face că, în perioada de transferuri de iarnă, a apărut informația conform căreia acesta este dorit de Betis Sevilla!



Petar Stanic, de la Ludogoreț, dorit de Betis



Este o mutare de la care Ludogoreț se poate aștepta să încaseze mulți bani, mai ales că, deși abia l-a adus pe Stanic, la începutul sezonului actual, a și plătit o sumă importantă, 1.8 milioane de euro, către formația sârbă Backa Topola.



A adunat, deja, 29 de meciuri, 10 goluri și opt pase decisive pentru Ludogoreț, motiv pentru care a atras atenția mai multor formații din Europa, dar se pare că ar fi cea mai importantă Betis.



Chiar dacă are aceste evoluții solide la Ludogoreț, inclusiv cu prestații bune în cupele europene, Petar Stanic nu a apucat să debuteze pentru prima reprezentativă a Serbiei. Are, însă, trei prezențe pentru naționala sub 21 de ani.



Ludogoreț a plătit 1,8 milioane de euro pentru Petar Stanic



În acest moment, cota sa de piață, potrivit Transfermarkt, se ridică la 3 milioane de euro, dar este posibil ca Ludogoreț, dacă va dori să îl vândă atât de repede, după numai jumătate de an de la achiziție, să ceară mult mai mulți bani.



În plus, contractul dintre Ludogoreț și Stanic este unul care, în vara anului 2025, a fost semnat pe trei ani, până la finalul sezonului 2027-2028.

