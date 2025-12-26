Procurorii au dispus reţinerea a încă 29 de persoane în cadrul unei anchete privind pariurile în fotbalul profesionist turc, printre cei reţinuţi numărându-se şi un fost conducător al clubului Galatasaray! Anunțul a fost făcut, vineri, de postul de televiziune NTV şi de alte surse mass-media.

Citând un comunicat al procuraturii, NTV a precizat că 24 dintre cei 29 de suspecţi au fost reţinuţi, printre care şi fostul conducător al clubului Galatasaray, Erden Timur. Potrivit news.ro, alte patru persoane erau în continuare căutate, în timp ce un alt suspect se afla deja în închisoare, se mai precizează în comunicat.

NTV a menţionat că 14 dintre suspecţi sunt jucători din ligile turceşti, fără a le dezvălui numele, iar şase sunt căutaţi pentru pariuri ilegale pe un meci din Super Lig între Kasimpaşa şi Samsunspor, din octombrie 2024.

Au curs deja suspendările



Federaţia de Fotbal din Turcia a suspendat, luna trecută 149 de arbitri şi asistenţi pentru pariuri pe meciuri. Plasa s-a lărgit, odată cu arestarea a încă opt persoane, printre care şi preşedintele unui club de primă ligă, şi suspendarea a 1.024 de jucători din toate ligile, federaţia impunând şi interdicţii.

În această lună, procurorii au dispus reţinerea a 46 de persoane, printre care jucători, preşedinţi de cluburi, comentatori şi un arbitru, pentru pariuri ilegale. Ulterior, un tribunal turc a dispus arestarea preventivă a 20 de suspecţi, printre care jucători din Super Lig, în aşteptarea procesului.

