Semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026 dintre Turcia și România se va disputa la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș. Partida este programată pe 26 martie 2026, de la ora 19:00 și va fi decisivă pentru calificarea în finala barajului, unde ”tricolorii” ar urma să întâlnească învingătoarea duelului Slovacia – Kosovo.

Beșiktaș Park, cunoscut ca Tupras Stadium, a fost inaugurat în 2016 pe locul vechiului Inonu și are o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.

Costel Pană, analiza meciului Turcia – România, din barajul pentru Cupa Mondială

Lucescu a scris istorie pe banca lui Beșiktaș, reușind titlul în sezonul 2002–2003, la centenarul clubului, cu un record de 85 de puncte și o singură înfrângere.

Meciul Turcia – România este programat joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Câștigătoarea acestei partide va întâlni în finala barajului învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.

Confruntarea a fost prefațată de Costel Pană, invitat în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro. El a declarat că, în ciuda aspectului teoretic care o arată favorită certă pe Turcia, România are șansa ei! Consideră că Mircea Lucescu îi poate capacita la potențial maxim pe jucători, dar mai este un aspect de care trebuie să ținem cont: nivelul lotului de jucători care va fi convocat.

România poate trece de Turcia, crede Costel Pană

E important ca, stranierii în special, să aibă multe meciuri în picioare la formațiile de club, pentru a avea un ritm cât mai ridicat la ora confruntării cu Turcia.

”Nu trebuie să privim așa, că avem șanse puține, în fotbal se poate întâmpla orice! Depinde foarte mult de jucătorii care vor fi convocați, câte meciuri vor avea. Trebuie să fie sănătoși, dar și să joace la echipele de club. E greu să aduc un jucător care are câteva meciuri în două luni la echipa de club.... cum a fost Mihăilă!

În ultimele lui meciuri în Turcia, a jucat puțin. Trebuie să înțeleagă asta. Ce vină are el că are puține minute? Dar, nea Mircea Lucescu are încredere în el.

Fotbalul e un joc, dacă te duci cu mentalitatea că nu avem șanse, atunci se alege praful!”, a spus Costel Pană în platoul emisiunii Poveștile Sport.ro.

