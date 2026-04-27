Regimul de la Teheran conduce o țară uriașă, complexă, multietnică, cu aproape 100 de milioane de oameni, de 47 de ani. Numai acest amănunt ar trebui să fie un indicator pentru capacitatea celor din culise. Pe scurt, vorbim despre niște oameni care pot fi catalogați oricum, numai niște proști nu! Din păcate, în loc să-și folosească abilitatea incontestabilă pentru a crea o țară prosperă, ei și-au propus să instaureze o dictatură. Și au reușit!

Naționala feminină de fotbal a Iranului, la Cupa Asiei din Australia

Naționala feminină de fotbal, desființată! Printre caracteristicile regimului de la Teheran se numără și ușurința cu care livrează minciuni. Ceea ce vedem acum, încă o dată. Și, foarte important: cei cu puterea de decizie nu uită și nu iartă. Și asta s-a confirmat acum, în povestea legată de naționala feminină de fotbal. La începutul anului, această selecționată a participat la Cupa Asiei din Australia. La acest turneu, care s-a suprapus cu începutul războiului declanșat de Israel și SUA, participarea iraniencelor s-a rezumat la gesturile și deciziile lor, fără nicio legătură cu fotbalul. Mai întâi, a fost refuzul jucătoarelor de a cânta imnul național la primul meci. Iar de aici, s-a declanșat povestea cu cele șapte componente ale lotului care au cerut azil politic, în Australia, de frica repercusiunilor boicotării imnului, la revenirea în țară. În cele din urma, doar două dintre iranience au rămas în Australia. Pentru că oamenii regimului le-au dat asigurări fetelor că nu vor păți nimic, dacă vor reveni acasă. Și, într-adevăr, sportivele și stafful tehnic n-au pățit nimic. Cu o singură precizare: naționala din care făceau parte nu va mai exista!

„Nu trimitem echipa la Jocurile Asiatice pentru că n-avem o națională competitivă“ La începutul lunii martie, la foarte scurt timp după scandalul din Australia, Sport.ro a dezvăluit că Federația de Fotbal din Iran ia în calcul desființarea lotului feminin. Acum, la o lună și jumătate distanță, acest scenariu s-a adeverit. Pentru că omul care se ocupă de fotbalul feminin, în cadrul federației, a anunțat că prima reprezentativă nu va fi trimisă la Jocurile Asiatice de la Nagoya (19 septembrie – 4 octombrie). „Am avut o ședință cu Comitetul Olimpic și am ajuns la concluzia ca, la Jocurile Asiatice, să fie trimise doar echipele competitive, cu șanse reale la medalii. Naționala feminină nu va fi trimisă în Japonia. Nicio dezbatere legată de acest subiect n-are sens. Pentru că echipa nu e competitivă și n-are șanse reale la medalii. Avem o reprezentativă în creștere care, deocamdată, nu poate ataca podiumul într-o astfel de competiție“, a spus Faride Shojaei (foto, sus). Această decizie a Federației de la Teheran înseamnă că, timp de 4 ani, naționala feminină va fi inactivă. Practic, desființată! Pentru că, potrivit calendarului competițional, următoarea întrecere la care fetele au șanse de a participa va fi reprezentată de... preliminariile Cupei Asiei din 2030! Așadar, cum era de așteptat, regimul de la Teheran nu le-a uitat și nu le-a iertat pe jucătoarele care au fost catalogate drept „trădătoare de țară“, la televiziunea de stat, pentru refuzul lor de a cânta imnul. Iar acum a venit decontul acestui gest prin desființarea echipei naționale pentru o lungă perioadă.