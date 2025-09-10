Se spune că un antrenor bun știe să-și apropie jucătorii. De fapt, în succesul unei echipe, această calitate e de bază. Pentru că, din postura de antrenor, nu poți să dai în jucătorii tăi, precum niște „saci de box“, după care să ai pretenția ca ei să-și dea viața pe teren!

Din păcate, la naționala României, pe lângă un joc foarte slab și niște rezultate pe măsură, asistăm acum și la deteriorarea atmosferei din vestiar. Mai ales după remiza de la Nicosia, 2-2 cu Cipru, Mircea Lucescu a luat „mitraliera“ și a început „să tragă“ în jucătorii săi. Peste o lună, selecționerul trebuie să se vadă cu fotbaliștii pe care tocmai i-a criticat, în vederea partidelor cu Moldova (amical, 9 octombrie) și cu Austria (preliminarii CM 2026, 12 octombrie), la București.

Cu siguranță, după tot ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, în vestiarul naționalei va fi un „aer irespirabil“, dacă Lucescu va rămâne în funcție până atunci.

Olăroiu: „Eu sunt doar pus pentru a-i ajuta pe jucători“

În acest an, după mult timp, avem un selecționer român și în afara țării. Cosmin Olăroiu (56 de ani) a preluat naționala Emiratelor, în luna mai. Și el, la fel ca și Mircea Lucescu, e implicat acum în campania de calificare pentru Mondialul din 2026.

În acest context, reprezentativa arabă tocmai a jucat două meciuri, în ultimele zile, ambele de pregătire: 3-1 cu Siria și 1-0 cu Bahrain. Au fost ultimele teste, înaintea confruntărilor decisive pentru CM 2026, după cum sport.ro a arătat aici.

Cum s-a remarcat Oli după amicalele din această lună? La un moment dat, el a fost întrebat de reporterul televiziunii din Emirate cum se simte, în condițiile în care toată țara și-a pus speranțele în el, în vederea calificării la Mondiale. Răspunsul lui Oli poate fi o lecție și pentru Mircea Lucescu, chiar dacă venerabilul antrenor are 80 de ani.

„Eu cred că trebuie să ne concentrăm asupra jucătorilor. Ei sunt cei care joacă. Noi suntem cei care îi ajutăm să-și pună potențialul în valoare. Eu m-aș bucura să realizez lucrul ăsta. Ar fi o răsplată profesională pentru anii petrecuți în Emirate. Și m-aș bucura enorm să le fac o bucurie oamenilor de aici, dacă naționala va merge la Mondiale“, a spus Oli.

Arabii, impresionați de gândirea lui Olăroiu

Această declarație, dată de selecționerul român al Emiratelor, a fost evidențiată de jurnalistul Mahmoud Al-Rubaie, în cadrul unui editorial publicat în „Al-Bayan“, cel mai important ziar din Emiratele Arabe Unite.

„Declarațiile selecționerului au fost mai bune decât jocul naționalei, în al doilea amical din această lună, cel cu Bahrain. Ele spun totul despre Cosmin“, a notat editorialistul de la „Al-Bayan“.

