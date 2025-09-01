Cosmin Olăroiu (56 de ani) a realizat, în luna mai, cea mai mare performanță din cariera sa de antrenor la nivel de cluburi, cucerind trofeul Champions League 2 cu Sharjah.

La cinci luni după acel rezultat, care a declanșat o sărbătoare națională în Emirate, Oli poate atinge un rezultat și mai mare. De această dată, în calitate de selecționer al Emiratelor. Instalat în funcție, la finalul lunii mai, Olăroiu poate duce reprezentativa arabă la doar al doilea Mondial din istoria ei. Precedenta și singura calificare de până acum datează din 1990.

Olăroiu: „Cred în această calificare!“

Ajunsă în etapa a 4-a a calificărilor asiatice, naționala Emiratelor a fost plasată în grupa A. Aici, meciurile vor fi găzduite de Qatar, după următorul program:

*8 octombrie: Qatar- Oman

*11 octombrie: Emirate – Oman

*14 octombrie: Qatar – Emirate

La finalul acestor partide, prima clasată obține biletele pentru CM 2026, în timp ce ocupanta locului 2 va avansa în a 5-a etapă a preliminariilor.

Până atunci, elevii lui Oli efectuează un stagiu de pregătire, în Dubai. Cu acest prilej, naționala Emiratelor va și juca două meciuri de verificare cu Siria (4 septembrie) și cu Bahrain (8 septembrie).

Pornind de aici, Cosmin Olăroiu a explicat cum stă echipa națională a Emiratelor, la ora actuală, după ce a efectuat un cantonament și în Austria, în luna august.

„Am stabilit aceste meciuri amicale, cu Siria și cu Bahrain, în contextul în care, în preliminariile Mondialului, urmează să întâlnim Oman și Qatar. Și considerăm că adversarele din amicale au un stil similar de joc cu aceste echipe. O să avem două meciuri tari de verificare. O să împărțim jucătorii, astfel încât să-i vedem pe toți la lucru, în aceste amicale“, și-a început Oli discursul.

„Am fost foarte mulțumit de cantonamentul pe care l-am avut, în Austria, în luna august. Acolo, jucătorii s-au descurcat foarte bine și am văzut o doză mare de motivație printre ei. De asemenea, cele două meciuri pe care le-am jucat acolo au fost foarte bune (n.r. – ambele câștigate cu Lecce și cu SK Bravo). Acum, când s-au întors în Emirate și au fost nevoiți să joace primele două etape din campionat pe căldura ăsta, în mod clar, au fost afectați toți. Inclusiv randamentul lor fizic a scăzut din ce vedem în rapoartele cluburilor. Mă așteptam însă la asta, pentru că știam că așa se întâmplă, în această perioadă a anului. De când lucrez în Emirate, am văzut că toți jucătorii au de suferit din cauza căldurii. Pe viitor însă, jucătorii își vor reveni și chiar vor crește din punct de vedere fizic“, a continuat primul selecționer român din istoria Emiratelor.

Olăroiu și-a încheiat analiza, adoptând un ton optimist.

„Prima etapă a pregătirilor a fost excepțională! Ce am văzut în cantonamentul din Austria mi-a dat mari speranțe, în privința calificării la Mondiale. Eu cred că, dacă jucătorii vor evolua ca în partidele din Austria, atunci avem o mare șansă să obținem calificarea. Sunt cam 70 de jucători în vizorul nostru și ușa rămâne deschisă pentru toți, inclusiv pentru cei care nu sunt acum cu noi, în cantonamentul din Dubai“, a anunțat Olăroiu.

