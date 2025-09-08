Numărătoarea inversă a început pentru Cosmin Olăroiu (56 de ani). Pentru că, peste 33 de zile, va debuta miniturneul din Qatar, care îl poate transforma în eroul unei națiuni.

Pe 11 și 13 octombrie, naționala Emiratelor va juca în grupa A a preliminariilor asiatice pentru CM 2026, faza a 4-a. Doha va găzdui partidele din această serie, după următorul program:

*8 octombrie: Qatar – Oman

*11 octombrie: Emirate – Oman

*14 octombrie: Qatar – Emirate

După aceste confruntări, prima clasată va obține biletele pentru turneul final, în timp ce ocupanta locului 2 va avansa în a 5-a etapă a preliminariilor asiatice.

Olăroiu: „Dacă nu dai mai mult la națională, atunci nu te mai chem!“

În pregătirea partidelor din Doha, Cosmin Olăroiu a avut un prim cantonament cu naționala Emiratelor, în luna august. Acesta a fost urmat, în această lună, de cantonamentul din Dubai. De fiecare dată, stagiile de pregătire au inclus și câte două amicale.

În Austria, ambele teste au fost câștigate cu Lecce și cu SK Bravo. Acum, în Dubai, Oli a învins Siria (3-1), în primul amical. Astăzi (ora 19.30), urmează meciul de verificare cu Bahrain.

Pornind de aici, Olăroiu a dezvăluit ce le-a transmis jucătorilor săi: cine vine la echipa națională „pe vârfuri“, având impresia că e o vedetă, va ieși imediat din circuitul primei reprezentative!

„Le-am spus băieților că amicalul cu Siria a fost, de fapt, meciul de calificare cu Oman, iar cel cu Bahrain va fi decisivul cu Qatar. Pentru că, în situația în care ne aflăm, nu ne permitem să tratăm meciurile cu lejeritate. I-am și avertizat: de fiecare dată, când vin la acțiunile echipei naționale, ei trebuie să dea mai mult decât la echipele lor de club. Nu fac asta? Nu mai vin la națională! Dar cred că toți înțeleg importanța momentului. Atât pentru țară, cât și pentru carierele lor. Pentru că unii dintre cei care sunt acum la echipa națională, nu vor mai avea șansa unei calificări la Mondiale, la următoarea ediție. De altfel, ce îmi arată jucătorii la antrenamente, mă convinge că dau tot ce au mai bun. Una peste alta, sunt optimist. Doar că trebuie să eliminăm greșelile prostești pe care le plătim scump“, a spus Oli.

Optimist în privința calificării

Acesta a comentat apoi ce l-a deranjat, în amicalul de joi cu Siria, și a dezvăluit ce crede despre șansele Emiratelor, de a obține doar a doua calificare din istorie pentru Cupa Mondială.

„Cu Siria, au fost lucruri pozitive, dar și negative. E inadmisibil să luăm un gol, pe contraatac, când noi dominăm jocul. Avem jucători mari, jucători cu experiență, care ar fi trebuit să împiedice acțiunea care a precedat golul lor. În rest, avem speranțe (n.r. – la calificare pentru Cupa Mondială), dar trebuie să progresăm până vin meciurile de luna viitoare. Problema e că avem jucători care n-au minute la echipele lor de club și vedem asta în prestațiile lor, când vin la națională. De aceea, am mizat pe ei în amicalul cu Siria. Pentru că am nevoie să joace măcar aici“, a continuat Olăroiu.

Acesta a dezvăluit și problema extra-fotbalistică pe care o are, la ora actuală.

„Ce mă îngrijorează acum, jucând două meciuri pe căldurile astea în patru zile, e să nu se accidenteze vreun jucător. Pentru că deja avem doi jucători accidentați. Recuperarea jucătorilor, când e cald, e mai dificilă, mai ales când sunt două meciuri, la patru zile distanță“, a încheiat tehnicianul de 56 de ani.

